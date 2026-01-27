Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

El parque de Freixeiro, completamente anegado después de las fuertes lluvias

Los vecinos y vecinas piden que la administración competente “tome cartas en el asunto” de forma inmediata

Redacción
27/01/2026 20:37
El parque amaneció inundado estos días
El parque inundado estos días
Cedida
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

Los vecinos y vecinas de Narón aún recuerdan cómo amaneció el parque de Freixeiro durante la Nochebuena de 2022. Con el agua que llegaba hasta la zona del aparcamiento, un temporal parecía amenazar con colarse en varios de los bajos y subsuelos de los edificios, y así fue. Garajes inundados o inmuebles con filtraciones hicieron que los bomberos se entremezclasen con los propósitos y las celebraciones de una Navidad que tuvo como característica los cielos nublados.

Sin embargo, esto no fue un hecho aislado. Durante las pasadas jornadas, esta misma zona volvió a convertirse en lo que en las redes sociales algunos bautizaron como “piscina municipal” y, mientras unos se lo tomaban de la mejor forma posible y parecían celebrar “tener una propia playa fluvial”, otros censuraban una zona verde “mal hecha”, aseverando que sufren “ratas del tamaño de nuestras cabezas en verano e inundaciones en invierno”.

Conscientes de que las responsabilidades sobre el cauce corresponden a Augas de Galicia, los afectados no solo condenan la inactividad del organismo dependiente de la Xunta, sino también la del Concello que, aseguran, “podría haber hecho algo para evitarlo”. Explican que las tareas de mantenimiento no son suficientes para evitar situaciones como la de estos días –varios vecinos aseguran que esta problemática es bastante común y consideran que se debe a la desviación del cauce natural del río–, lo que supone una “falta de previsión y prevención”.

Mantenimiento

En este sentido, la problemática,  sostienen los usuarios del espacio público, también recae en que los técnicos municipales encargados del cuidado de estas zonas se centran únicamente en las inmediaciones de la rotonda, “olvidando” enclaves que padecen especialmente las inclemencias del tiempo.

Los vecinos y vecinas son conscientes de que esta situación “va a repetirse”, pero remarcan la necesidad de poner un mayor interés en mantener limpio el caudal, así como de incidir en la limpieza de espacios verdes para intentar evitar “dentro de lo posible” que se repita esta situación. Aseguran que, en el caso de aquellos que tienen garajes en la zona, la preocupación es mayor. Con el mal tiempo que aún azota la comarca, han tomado precauciones “empezando a aparcar fuera y poniendo todo lo que tenemos ahí en espacios altos, porque no sabemos qué puede pasar”.

Esa incertidumbre, aseguran, no se va a mover del barrio hasta que se aleje el presente temporal y piden “que la administración competente tome cartas en el asunto”, porque, aseguran, esto supone “no solo un peligro para todos los vecinos y vecinas”, sino también un foco de insalubridad en un espacio, cabe recordar, en el que hay un parque infantil y por el que “pasea mucha gente mayor y con mascotas”.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Una alineación de Galicia en la fase previa

Galicia, en busca de la final nacional
Juan Quijano
El equipo ferrolano espera encadenar un nuevo triunfo

El Racing de Ferrol, ante el reto de enlazar dos éxitos
Juan Quijano
El equipo femenino del Marina, junto con el presidente de la Federación

El Marina Ferrol femenino se queda a un paso de la gloria en la Copa Gallega
Redacción
Antonio Leira desveló la sede para esta nueva edición de la Gala do Deporte da Deputación

Última llamada para la Gala do Deporte da Deputación da Coruña
Redacción