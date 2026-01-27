El parque de Freixeiro, completamente anegado después de las fuertes lluvias

El parque inundado estos días Cedida

Los vecinos y vecinas de Narón aún recuerdan cómo amaneció el parque de Freixeiro durante la Nochebuena de 2022. Con el agua que llegaba hasta la zona del aparcamiento, un temporal parecía amenazar con colarse en varios de los bajos y subsuelos de los edificios, y así fue. Garajes inundados o inmuebles con filtraciones hicieron que los bomberos se entremezclasen con los propósitos y las celebraciones de una Navidad que tuvo como característica los cielos nublados.

Sin embargo, esto no fue un hecho aislado. Durante las pasadas jornadas, esta misma zona volvió a convertirse en lo que en las redes sociales algunos bautizaron como “piscina municipal” y, mientras unos se lo tomaban de la mejor forma posible y parecían celebrar “tener una propia playa fluvial”, otros censuraban una zona verde “mal hecha”, aseverando que sufren “ratas del tamaño de nuestras cabezas en verano e inundaciones en invierno”.

Conscientes de que las responsabilidades sobre el cauce corresponden a Augas de Galicia, los afectados no solo condenan la inactividad del organismo dependiente de la Xunta, sino también la del Concello que, aseguran, “podría haber hecho algo para evitarlo”. Explican que las tareas de mantenimiento no son suficientes para evitar situaciones como la de estos días –varios vecinos aseguran que esta problemática es bastante común y consideran que se debe a la desviación del cauce natural del río–, lo que supone una “falta de previsión y prevención”.

Mantenimiento

En este sentido, la problemática, sostienen los usuarios del espacio público, también recae en que los técnicos municipales encargados del cuidado de estas zonas se centran únicamente en las inmediaciones de la rotonda, “olvidando” enclaves que padecen especialmente las inclemencias del tiempo.

Los vecinos y vecinas son conscientes de que esta situación “va a repetirse”, pero remarcan la necesidad de poner un mayor interés en mantener limpio el caudal, así como de incidir en la limpieza de espacios verdes para intentar evitar “dentro de lo posible” que se repita esta situación. Aseguran que, en el caso de aquellos que tienen garajes en la zona, la preocupación es mayor. Con el mal tiempo que aún azota la comarca, han tomado precauciones “empezando a aparcar fuera y poniendo todo lo que tenemos ahí en espacios altos, porque no sabemos qué puede pasar”.

Esa incertidumbre, aseguran, no se va a mover del barrio hasta que se aleje el presente temporal y piden “que la administración competente tome cartas en el asunto”, porque, aseguran, esto supone “no solo un peligro para todos los vecinos y vecinas”, sino también un foco de insalubridad en un espacio, cabe recordar, en el que hay un parque infantil y por el que “pasea mucha gente mayor y con mascotas”.