Vuelven las “Olimpíadas Escolares de Seguridade Viaria” a Narón con 300 participantes

Imagen de archivo de una actividad en el CEIP Virxe do Mar CEDIDA

El Concello de Narón daba a conocer ayer la que será la octava convocatoria de las “Olimpíadas Escolares de Seguridade Viaria”, una propuesta que, a través del Departamento de Educación Viaria de la Policía Local, congregará a cerca de 300 alumnos y alumnas de los nueve centros de Educación Primaria que hay en la localidad.

Así, el estudiantado de 5º curso ya se encuentra inmerso en esta competición que aún se hará esperar. Desde el inicio de este segundo trimestre y hasta marzo –el día 25 de ese mes tendrá lugar la celebración del evento en las instalaciones del Pazo da Cultura– , las aulas acogerán un sinfín de contenidos teóricos y prácticos sobre esta materia que, más tarde, servirá de base a la hora de enfrentarse a las pruebas que se plantean en esta competición.

Entre estas actividades se incluye una prueba teórica que se realiza a través de la plataforma digital Kahoot, en la que los participantes ponen a prueba sus conocimientos de forma dinámica e interactiva. Asimismo, se desarrolla la actividad creativa Aula en Xogo, orientada a estimular la imaginación, el trabajo en equipo y la aplicación práctica de los contenidos aprendidos.

Los ejercicios

El programa también contempla el juego participativo A Palabra Oculta, que promueve la reflexión, la cooperación y el uso del lenguaje como herramienta de aprendizaje. Finalmente, se lleva a cabo una prueba práctica que consiste en una gincana de bicicletas, la cual se desarrolla en los propios centros escolares y permite al alumnado aplicar habilidades físicas, de coordinación y de educación vial en un entorno cercano y seguro.

Como colofón, en las VIII “Olimpíadas Escolares de Seguridade Viaria” se competirá en un evento colectivo que, a su vez, funcionará como un espacio de convivencia para los alumnos y alumnas que conforman la comunidad educativa de Narón.

Tal y como explicaron fuentes municipales, con la celebración de esta cita, el gobierno de Terra Galega refuerza su “aposta por unha educación viaria integral desde idades temperás, como clave para mellorar a seguridade, a convivencia e a mobilidade no municipio”.

Esta propuesta no solo da continuidad a una edición anterior, sino que se suma, asimismo, a proyectos realizados a lo largo del 2025, como puede ser la iniciativa de "Pegadas Seguras" –en la que tomaron parte los estudiantes de Educación Infantil y Primaria–, en la que participó activamente Protección Civil, o campañas en los diferentes centros educativos como “A túa vella bici vale un sorriso” –centrado en las donaciones y el reciclaje– o “Viste o teu patinete ou bici de Nadal”, que se disfrutó hace apenas un mes.