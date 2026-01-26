Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

La vecindad de Santa Icía en alerta por el "intento de matar a nuestros perros y gatos"

Los afectados han presentado una denuncia ante la Policía y están inmersos en una recogida de firmas

Eva Mazás Arnoso
Eva Mazás Arnoso
26/01/2026 13:11
Los cebos encontrados recogidos por Javier Díaz
Los cebos encontrados recogidos por Javier Díaz
Jorge Meis
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

"Están intentado matar a nuestros perros y gatos". Así comienza el escrito que, a través de las redes sociales, daba a conocer la situación que se está dando en Santa Icía, en concreto en la calle San Carlos, donde dueños de animales se han encontrado con embutido con agujas escondidas.

Con los hechos ya denunciados a la Policía, los afectados temen por la integridad de sus fieles compañeros. "De suceder algo non esperado, estariamos ante un asasinato cruel", asegura Javier Vázquez, el primero en darse cuenta de qué escondían las lonchas de chorizo que se repartían por las zonas verdes de las inmediaciones. 

Además de la pertinente demanda, la agrupación de afectados llevará a cabo una recogida de firmas, acto que también ayudará a instar a la administración pública, ya que "a min e a demais persoas deste entorno que temos mascotas, poder facer todo o posíbel para que o Concello e demais institucións tomen medidas oportunas neste asunto", remarca Vázquez. 

Desde este colectivo piden, además, colaboración ciudadana de cara a la detección y eliminación de estos "cebos", para que los perros y gatos puedan pasear tranquilos. 

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El coche accidentado en la mañana de este lunes en Cabanas

Herido un conductor tras perder el control en la AP-9F a su paso por Cabanas
Redacción
Una de las actividades llevadas a cabo en la Escola Aberta de Arte, en este caso sobre la Fábrica de Lápices

“Ilustra tu amor propio” estrena los monográficos de 2026 en la Escola Aberta de Arte
Redacción
La compañía pública informará por las redes del restablecimiento del servicio

Paralizado el servicio ferroviario de ancho métrico en Ferrol por las fuertes lluvias
Redacción
Lucas y su compañera humana, Sara Duarte, en uno de los fotogramas

Lucas, el “dogfluencer” de Boiro, protagoniza la campaña turística de la Mancomunidade de Ferrol
Redacción