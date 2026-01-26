La vecindad de Santa Icía en alerta por el "intento de matar a nuestros perros y gatos"

Los cebos encontrados recogidos por Javier Díaz Jorge Meis

"Están intentado matar a nuestros perros y gatos". Así comienza el escrito que, a través de las redes sociales, daba a conocer la situación que se está dando en Santa Icía, en concreto en la calle San Carlos, donde dueños de animales se han encontrado con embutido con agujas escondidas.

Con los hechos ya denunciados a la Policía, los afectados temen por la integridad de sus fieles compañeros. "De suceder algo non esperado, estariamos ante un asasinato cruel", asegura Javier Vázquez, el primero en darse cuenta de qué escondían las lonchas de chorizo que se repartían por las zonas verdes de las inmediaciones.

Además de la pertinente demanda, la agrupación de afectados llevará a cabo una recogida de firmas, acto que también ayudará a instar a la administración pública, ya que "a min e a demais persoas deste entorno que temos mascotas, poder facer todo o posíbel para que o Concello e demais institucións tomen medidas oportunas neste asunto", remarca Vázquez.

Desde este colectivo piden, además, colaboración ciudadana de cara a la detección y eliminación de estos "cebos", para que los perros y gatos puedan pasear tranquilos.