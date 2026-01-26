Los bienes y servicios públicos serán el eje central de la próxima sesión plenaria del Concello de Narón

Imagen de archivo de una sesión plenaria Emilio Cortizas

El Concello de Narón celebrará este jueves día 29 el pleno correspondiente al mes de enero en el que, independientemente del grupo que presente el documento, los bienes públicos serán la tónica dominante en la sesión.

Con el mayor número de concejales en la oposición, el Partido Popular llevará a sesión plenaria el “mal estado” de varios caminos de San Mateo después de las obras de saneamiento. Censuran una actuación que no ha sido duradera en el tiempo, asegurando que “transcurrido un corto período, quedaron prácticamente intransitables, con afundimentos continuos”, cuestión que podría ser explicada si “non se tivese provido a unha correcta reposición do firme tras a colocación das canalizacións”.

Instan al gobierno de TEGA a reclamar a la empresa ejecutora y a la dirección de obra, ya que “resulta incomprensible que, tras case dous anos desde a finalización das obras, a situación continúe sen solución”.

Por su parte, los socialistas reclaman la instalación de aseos públicos en la plaza de A Gándara y en la de la Constitución al considerarlos “espacios esenciais de convivencia” y que, a su parecer, se debe garantizar “un uso cómodo e accesible”, por lo que resulta “imprescindible” la instalación de los citados sanitarios.

Con todo ello, buscan garantizar la “accesibilidade universal” –con una cabina adaptada–, recordando que “a ausencia de aseos afecta de maneira especial a personas con necesidades específicas, e pode xerar tamén problemas de salubridade e mantemento”.

Asimismo, el Bloque Nacionalista Galego defiende la vivienda. En concreto, serán los encargados de llevar al pleno la situación de las viviendas públicas de Telleiras que hace casi un año ya denunciaban unas condiciones de vida “insalubres”. Piden llegar a un acuerdo para exigir al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) –propietario del inmueble y promotor del edificio– el “abono inmediato da súa parte proporcional da derrama (un 85%) para acometer as obras urxentes de reparación de humidades”, problemática que provoca la proliferación de hongos, entre otras cuestiones

Vecinos de las viviendas públicas de la calle Telleiras de Narón: “Es terrible vivir aquí” Más información

Además, con este acto mostrarán su apoyo “a calquera acción xudicial que a comunidade se vexa obrigada a emprender se o IGVS non responde nun prazo de 30 días”.

Otras cuestiones

Asimismo, será esta agrupación la encargada de hablar del sector agroganadero gallego, que se lleva movilizando cerca de un mes por cuestiones como el acuerdo Unión Europea-Mercosur, y mostrar el apoyo, entre otras, a estas reivindicaciones

La “asfixia” al tejido asociativo, eje de las críticas populares hacia el gobierno de TEGA Más información

Mientras tanto, en las dos agrupaciones que completan la oposición al gobierno de Marián Ferreiro, se centran en el deporte. Por un lado, los populares piden que se deje “de asfixiar” a las entidades, asegurando que el ejecutivo “mantén bloqueados máis de 215.000 euros” destinados a clubes y asociaciones del municipio. Piden, asimismo, poner fin a una situación en la que estos grupos “teñen que adelantar do seu peto taxas abusivas por usar instalacións municipais cun mantemento deplorable”

De la misma manera, desde el PSdG-PSOE pide la modificación de regulación de la tasa por utilización de instalaciones deportivas –ordenanza fiscal n.º 13–, ya que las tarifas resultan “inadmisibles” y ejemplifican que “moitas destas asociacións vense obrigadas a cobrar un ticket ou entrada non para obter beneficio, senón como único medio de autofinanciación para cubrir seguros e montaxes”