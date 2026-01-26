Mi cuenta

La compañía All Dance Studio lleva el baile contemporáneo, moderno y el hip hop al centro comercial Odeón

La cita dará comienzo a las 18.00 horas del sábado día 31

Redacción
26/01/2026 20:05
Odeón
Instalaciones del espacio comercial
Emilio Cortizas
El centro comercial Odeón acogerá el próximo sábado 31 la actuación de la academia de baile All Dance Studio. 

En la cita, que estaba programada originalmente para el día 23, se podrá disfrutar de diversas coreografías de danza contemporánea, baile modero o hip hop, todo ello en la Plaza de Eventos a partir de las 18.00 horas. Los participantes van desde grupos infantiles hasta los decanos de la compañía naronesa.

