El tributo al grupo de Bono MU2 llega este fin de semana al escenario del Vagon Bar

La banda arrancará a las 21.30 horas Cedida

Con ganas de celebrar el fin de semana por todo lo alto, desde la gerencia del Vagon Bar –ubicado en el número 568 de la carretera de Castilla– abren las puertas del local para que todos aquellos amantes de la música puedan disfrutar del concierto de MU2, un tributo a la banda de Bono que ya ha recorrido gran parte de la comarca de Ferrolterra y que aterrizará en este establecimiento naronés a partir de las 21.30 horas.