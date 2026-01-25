Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

Los descendientes de José María Díaz piden la anulación de su condena en la dictadura

Díaz nació en 1911 en San Mateo, fue militante socialista y de la UGT, así como fundador del Sindicato Agrario y de Oficios Varios

Redacción
25/01/2026 22:18
José María Díaz
José María Díaz
Cedida
El Juzgado de Ferrol acogió el pasado viernes la vista en la que los nietos de José María Díaz solicitan, a través de la Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos, la anulación de la condena y la consideración de víctima de la dictadura. 

Díaz nació en 1911 en San Mateo, fue militante socialista y de la UGT, así como fundador y secretario del Sindicato Agrario y de Oficios Varios de Trasancos, informa la Asociación Memoria Histórica Democrática. La noche del 19 de agosto del 36, un grupo de falangistas y guardias civiles lo sacaron de casa con otros cuatro vecinos a la carretera de Santa Margarida, en O Val. 

José María sobrevivió con una herida en un hombro y consiguió escapar. Escondido durante siete años en un zulo, se entregó en 1943 y fue amnistiado. Tras entrar en la Constructora, mantuvo una intensa actividad clandestina de apoyo a la guerrilla hasta que fue denunciado en 1948, siendo procesado y condenado a cuatro años de reclusión. Al salir, volvió a Bazán. Falleció en 1978 y ahora sus tres nietos reivindican su memoria. 

