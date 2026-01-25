Los descendientes de José María Díaz piden la anulación de su condena en la dictadura

José María Díaz Cedida

El Juzgado de Ferrol acogió el pasado viernes la vista en la que los nietos de José María Díaz solicitan, a través de la Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos, la anulación de la condena y la consideración de víctima de la dictadura.

Díaz nació en 1911 en San Mateo, fue militante socialista y de la UGT, así como fundador y secretario del Sindicato Agrario y de Oficios Varios de Trasancos, informa la Asociación Memoria Histórica Democrática. La noche del 19 de agosto del 36, un grupo de falangistas y guardias civiles lo sacaron de casa con otros cuatro vecinos a la carretera de Santa Margarida, en O Val.

José María sobrevivió con una herida en un hombro y consiguió escapar. Escondido durante siete años en un zulo, se entregó en 1943 y fue amnistiado. Tras entrar en la Constructora, mantuvo una intensa actividad clandestina de apoyo a la guerrilla hasta que fue denunciado en 1948, siendo procesado y condenado a cuatro años de reclusión. Al salir, volvió a Bazán. Falleció en 1978 y ahora sus tres nietos reivindican su memoria.