El gerente del taller de Narón donde se intoxicaron con monóxido pasó a disposición judicial

Los bomberos de Narón acordonaron la zona de actuación en torno al taller Cedida

El gerente del taller mecánico de Narón donde el sábado se registró una fuga de monóxido de carbono que afectó a tres personas —incluido él—, fue detenido por diversas reclamaciones judiciales pendientes que salieron a la luz a causa de la presencia policial a raíz del suceso.

Tras pasar por el hospital para recuperarse, este domingo fue trasladado a los Juzgados de Ferrol. Los bomberos de Narón se desplazaron en la tarde de este sábado hasta el número 80 de la carretera de Castilla, en torno a las 15.20 horas, para socorrer a varias personas que se habían intoxicado.