Narón

Un herido y dos garajes incendiados movilizan a los bomberos en Narón

Un particular alertó al 112 a primera hora de la mañana de este sábado

Eva Mazás Arnoso
Eva Mazás Arnoso
24/01/2026 12:05
Un instante de la actuación de los profesionales
Un instante de la actuación de los profesionales
CEDIDA
Los profesionales del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de Narón acudieron durante la primera hora de este sábado, en torno a las 6.45, hasta las inmediaciones de la calle Poeta Malde Vizoso después de que un particular alertase al 112 Galicia a causa de un incendio en un edificio próximo a su vivienda.

Los bomberos y agente,s tanto de la Policía Local y Nacional, así como efectivos del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, se trasladaron hasta el lugar siendo, estos últimos, los encargados de trasladar hasta el hospital de referencia a una persona herida con quemaduras en las manos.

El fuego comenzó en un garaje y se propagó a un segundo espacio. En la primera de las estancias se llevó por delante material de trabajo, diversos enseres y parte de una embarcación, mientras que en la segunda, usada como local de ensayo, se quemó parte de los materiales musicales y el aislamiento acústico de las paredes.

