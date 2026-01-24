Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

Tres intoxicados por monóxido en un taller mecánico de Narón

Uno de los afectados tuvo que ser evacuado por el 061

Eva Mazás Arnoso
Eva Mazás Arnoso
24/01/2026 19:05
Los bomberos de Narón acordonaron la zona de actuación
Los bomberos de Narón acordonaron la zona de actuación
Cedida
Los bomberos de Narón se desplazaron en la tarde de este sábado hasta el número 80 de la carretera de Castilla, en torno a las 15.20 horas, para socorrer a varias personas que se habían intoxicado con monóxido de carbono en el interior de un taller.

El Centro Integrado de Emergencias 112 Galicia dio la alerta a los profesionales locales que, junto con efectivos de la Policía Local, la Policía Nacional y el 061 se trasladaron hasta el lugar. 

Una vez allí, los sanitarios procedieron a atender a un total de tres personas, mientras que los miembros del Speis constataban que los valores de monóxido estaban fuera de rango al marcar más de 400 ppm.

El operativo requirió el traslado de uno de los afectados al Hospital Naval, donde estaría siendo tratado en la cámara hiperbárica, y en el taller se realizaron tareas de ventilación y extracción. 

