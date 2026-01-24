Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

La “asfixia” al tejido asociativo, eje de las críticas populares hacia el gobierno de TEGA

Exigen el pago inmediato de los pagos pendientes y el fin de la carga burocrática “que atosiga a los presidentes de clubes”

Redacción
24/01/2026 20:27
El PP de Narón "defiende el futuro de los deportistas" de la localidad
El PP de Narón "defiende el futuro de los deportistas" de la localidad
Cedida
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

A escasos días del próximo pleno, que tendrá lugar el jueves 29, el Partido Popular de Narón, con Germán Castrillón a la cabeza, carga contra Terra Galega, calificando de “nefasta” la gestión administrativa, cuestión que, desde este mismo grupo, elevan a la categoría de “estafa”.

Es vergonzoso ver cómo el gobierno utiliza los éxitos de nuestros niños y jóvenes para hacerse fotos y presumir de que el deporte es el orgullo de Narón, cuando la realidad es que les están robando la estabilidad”, asegura el portavoz.

Asimismo, aseveran que la situación actual es de “asfixia” al hablar de “clubes que no han cobrado las ayudas de 2024, subvenciones de 2025 desaparecidas por ‘incompetencia técnica’ y una burocracia diseñada para ‘ahogar’ a las directivas”. Todo ello lleva al grupo a calificar la situación administrativa de “escándalo contable”, asegurando que el gobierno de Marián Ferreiro se enfrenta a una situación “vergonzosa” en la que “29 entidades paguen los platos rotos de un gobierno que no sabe ni tramitar un expediente. Están jugando con el dinero de las familias y el futuro de nuestros jóvenes deportistas”.

Exigen el pago inmediato de los montos pendientes y el fin de la carga burocrática “que atosiga a los presidentes de los clubes”.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Entrenamiento del Racing con Guillermo Fernández Romo

Fernández Romo, entrenador del Racing de Ferrol: "El resultado no nos tiene que cambiar de idea"
Juan Quijano
Vista panorámica del concello

San Sadurniño apuesta por el paisaje con una inversión de 375.000 euros
Redacción
Imagen de archivo de una redada en Narón

EL PSOE de Narón urge al Concello a liderar “a estratexia para erradicar o narcotráfico”
Redacción
Los bomberos de Narón acordonaron la zona de actuación

Tres intoxicados por monóxido en un taller mecánico de Narón
Eva Mazás Arnoso