La “asfixia” al tejido asociativo, eje de las críticas populares hacia el gobierno de TEGA

El PP de Narón "defiende el futuro de los deportistas" de la localidad Cedida

A escasos días del próximo pleno, que tendrá lugar el jueves 29, el Partido Popular de Narón, con Germán Castrillón a la cabeza, carga contra Terra Galega, calificando de “nefasta” la gestión administrativa, cuestión que, desde este mismo grupo, elevan a la categoría de “estafa”.

“Es vergonzoso ver cómo el gobierno utiliza los éxitos de nuestros niños y jóvenes para hacerse fotos y presumir de que el deporte es el orgullo de Narón, cuando la realidad es que les están robando la estabilidad”, asegura el portavoz.

Asimismo, aseveran que la situación actual es de “asfixia” al hablar de “clubes que no han cobrado las ayudas de 2024, subvenciones de 2025 desaparecidas por ‘incompetencia técnica’ y una burocracia diseñada para ‘ahogar’ a las directivas”. Todo ello lleva al grupo a calificar la situación administrativa de “escándalo contable”, asegurando que el gobierno de Marián Ferreiro se enfrenta a una situación “vergonzosa” en la que “29 entidades paguen los platos rotos de un gobierno que no sabe ni tramitar un expediente. Están jugando con el dinero de las familias y el futuro de nuestros jóvenes deportistas”.

Exigen el pago inmediato de los montos pendientes y el fin de la carga burocrática “que atosiga a los presidentes de los clubes”.