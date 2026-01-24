Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

EL PSOE de Narón urge al Concello a liderar “a estratexia para erradicar o narcotráfico”

La agrupación pone en valor las últimas actuaciones que están “golpeando con dureza” a la venta de droga

Redacción
24/01/2026 20:25
Imagen de archivo de una redada en Narón
Imagen de archivo de una redada en Narón
AEC
Después de que las últimas operaciones contra el narcotráfico fueran puestas en valor por el subdelegado del gobierno en A Coruña, Julio Abalde, y de que la AAVV Roi Xordo, del Ensanche A, mantuviese una reunión con los concejales de Seguridade de Ferrol y Narón, Pamen Pieltain y José Oreona, respectivamente, el edil socialista naronés, Jorge Ulla, exige al gobierno liderado por Marián Ferreiro que convoque “inmediatamente” la constitución de la Comisión Informativa específica fronte ao Narcotráfico, una herramienta “imprescindible para que o Concello asuma a súa responsabilidade como Administración máis próxima ao cidadán na loita contra o que se denomina como ‘maior supermercado da droga’ do noroeste peninsular”, aseguró el concejal.

Desde la agrupación ponen una meta: 10 años para erradicar esta actividad delictiva y que, en su opinión, ya se está constatando. “As recentes actuacións policiais que están golpeando con dureza o narcotráfico en Ferrolterra demostran que, cando hai determinación, o cerco estréitase. Pero para que este éxito sexa definitivo, non podemos baixar a garda e necesitamos máis medios”, aseveró Ulla. 

El subdelegado, Julio Abalde, durante la presentación de los elementos intervenidos en la operación “Lezma”

El Gobierno celebra el éxito de las últimas operaciones contra el narcotráfico en Ferrolterra

Más información

Por el momento, la “prioridad absoluta” del grupo es la creación de una Unidade de Prevención e Reacción (UPR) para la comisaría de Ferrol-Narón, una medida “fundamental para manter a eficacia nas intervencións nos campamentos e puntos críticos da comarca”.

El traslado de la Comisaría también fue tratado en la reunión

Roi Xordo aborda con Ferrol y Narón la necesidad de aumentar el número de policías en el área

Más información

“O narcotráfico en Narón non se soluciona só con patrullas; soluciónase entrando con determinación desde todas as áreas municipais. O compromiso do PSOE é real e os últimos golpes policiais dános a razón: é o momento de acelerar, non de atrasar comisións por máis tempo”, concluyó el concejal socialista de Narón. 

