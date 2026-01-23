Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

Últimos días para anotarse en la bolsa de empleo en materia de prevención de riesgos laborales de Narón

El plazo estará abierto hasta el próximo 3 de febrero

Redacción
23/01/2026 19:56
Instalaciones de la Casa Consistorial
Daniel Alexandre
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

El Ayuntamiento de Narón recordaba durante esta semana que aún está abierta la bolsa de empleo para hacerse con una de las vacantes de Técnico/a de Prevención de Riscos Laborais –grupo A2– que se ofertan en el municipio con el objetivo, como explicaron desde el gobierno de TEGA, para “reforzar o equipo municipal e garantir unhas condicións de traballo seguras nas distintas áreas do Concello”.

Todos aquellos interesados en tomar parte en esta convocatoria, tal y como especifican las bases –disponibles en la página web municipal– deberán acreditar un grado universitario o un master relacionado con este ámbito, disponer de permiso de conducir tipo B y estar en posesión del nivel CELGA 4 en gallego. Asimismo, se especifica que el procedimiento se desarrollará mediante concurso de méritos, teniendo en cuenta la formación o la experiencia laboral previa.

Desde el ejecutivo de Marián Ferreiro subrayan que el plazo estará abierto hasta el próximo 3 de febrero y que las personas que quieran postular deberán hacerlo vía telemática, a través de la sede electrónica. En esta misma web también están disponible toda la información relativa a la selección.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

-

El gobierno de Narón pone a disposición de los vecinos un canal de mensajería instantánea
Redacción
Un instante del desfile de comparsas de Fene del año pasado

Empieza la cuenta atrás: Ferrolterra comienza a convocar a las comparsas para celebrar O Entroido
Redacción
Un momento de la protesta de ayer

Continúan las discrepancias entre los trabajadores y el Concello de Cariño por la RPT
Eva Mazás Arnoso
Baxi Ferrol-Perfumerías Avenida

Baxi Ferrol-Estepona: Un encuentro para romper las rachas
Iago Couce