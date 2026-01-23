Últimos días para anotarse en la bolsa de empleo en materia de prevención de riesgos laborales de Narón

Instalaciones de la Casa Consistorial Daniel Alexandre

El Ayuntamiento de Narón recordaba durante esta semana que aún está abierta la bolsa de empleo para hacerse con una de las vacantes de Técnico/a de Prevención de Riscos Laborais –grupo A2– que se ofertan en el municipio con el objetivo, como explicaron desde el gobierno de TEGA, para “reforzar o equipo municipal e garantir unhas condicións de traballo seguras nas distintas áreas do Concello”.

Todos aquellos interesados en tomar parte en esta convocatoria, tal y como especifican las bases –disponibles en la página web municipal– deberán acreditar un grado universitario o un master relacionado con este ámbito, disponer de permiso de conducir tipo B y estar en posesión del nivel CELGA 4 en gallego. Asimismo, se especifica que el procedimiento se desarrollará mediante concurso de méritos, teniendo en cuenta la formación o la experiencia laboral previa.

Desde el ejecutivo de Marián Ferreiro subrayan que el plazo estará abierto hasta el próximo 3 de febrero y que las personas que quieran postular deberán hacerlo vía telemática, a través de la sede electrónica. En esta misma web también están disponible toda la información relativa a la selección.