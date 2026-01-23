Últimos días para anotarse en la bolsa de empleo en materia de prevención de riesgos laborales de Narón
El plazo estará abierto hasta el próximo 3 de febrero
El Ayuntamiento de Narón recordaba durante esta semana que aún está abierta la bolsa de empleo para hacerse con una de las vacantes de Técnico/a de Prevención de Riscos Laborais –grupo A2– que se ofertan en el municipio con el objetivo, como explicaron desde el gobierno de TEGA, para “reforzar o equipo municipal e garantir unhas condicións de traballo seguras nas distintas áreas do Concello”.
Todos aquellos interesados en tomar parte en esta convocatoria, tal y como especifican las bases –disponibles en la página web municipal– deberán acreditar un grado universitario o un master relacionado con este ámbito, disponer de permiso de conducir tipo B y estar en posesión del nivel CELGA 4 en gallego. Asimismo, se especifica que el procedimiento se desarrollará mediante concurso de méritos, teniendo en cuenta la formación o la experiencia laboral previa.
Desde el ejecutivo de Marián Ferreiro subrayan que el plazo estará abierto hasta el próximo 3 de febrero y que las personas que quieran postular deberán hacerlo vía telemática, a través de la sede electrónica. En esta misma web también están disponible toda la información relativa a la selección.