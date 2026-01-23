Más de 40 imágenes abiertas al público en Narón recuperan las historias de Ferrolterra que vivieron el Holocausto nazi

Biblioteca de Narón visita guiada a la exposición de Mauthausen Daniel Alexandre

En la semana previa al Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, que se conmemora cada 27 de enero, el Concello de Narón vuelve a colaborar un año más con la Asociación Memoria Histórica Democrática –AMHD– para la divulgación de un asunto que toca de cerca a la comarca, a pesar de que a menudo se encasille en otros países. Las actividades, que continuarán con la muestra abierta al público a la exposición “Galegos en Mauthausen”, en la biblioteca municipal, se desarrollan en un contexto particularmente indicado: Por un lado, a nivel local, ya que este viernes 23 se celebra, en acto público, a las 12.30 horas en los juzgados de Ferrol, la vista judicial de anulación de la sentencia de Amada García, entre otros casos menos popularizados, y también teniendo en cuenta el panorama internacional.

La muestra que acoge la planta sótano de la biblioteca naronesa hasta el sábado 31 recibió en la mañana de ayer la segunda visita guiada, que en esta ocasión fue tarea del presidente de la AMHD, Manuel Fernández Pita. De su mano, las personas asistentes emprendieron un viaje histórico por alrededor de medio centenar de imágenes interconectadas, que se llevan sacando a la luz en el municipio desde hace cerca de 15 años sin apenas variaciones.

El recorrido empieza presentando una fotografía del bou “Ramón”, una embarcación a vapor que zarpó el 20 de julio de 1939 con 27 personas que estaban “repartidas por toda la comarca” y que, gracias a la gestión de las comunicaciones “que hacían las mujeres, en el mercado, por ejemplo, pasaban las contraseñas, consiguieron juntarlos a todos en Ares”, señaló el guía.

“Para no levantar sospechas, unos se visten de falangistas, otros de guardias civiles, con escopetas de madera, y otros de presos”, explicó Fernández Pita sobre la hazaña de estos habitantes de la comarca que consiguieron llegar hasta Francia, escapados, “a base de quemar todo lo que era de madera”, ya que no poseían carbón suficiente.

Sobre este caso, que en la muestra se incluye con una única imagen, la AMHD también dispone de una exposición específica y, de la misma manera que ocurre con esta temática, el historiador Enrique Barrera Beitia registra esta historia en “A fuxida do bou Ramón”.

Saltando un par de paradas en el recorrido, la propuesta no podía dejar de recordar a los llamados “maquis”, un término derivado de la palabra gala “maquisard”, que posteriormente se utilizó para denominar a los guerrilleros, exponiendo una fotografía de un grupo de españoles en la Francia ocupada, entre los que se encontraba el mugardés Francisco Montero Cotos.

Las imágenes reales, de la época y de años posteriores, como una en la que incluso se muestra Mauthausen como la localidad turística que es actualmente, se van complementando con otro tipo de archivos que también sirven para tirar del hilo. Un ejemplo son los documentos que registran la situación a la que se enfrentaron los españoles exiliados en Francia: “pasarse al servicio de trabajo obligatorio” o alistarse en el ejército, “unos en la legión, y a otros les daban la opción de firmar por cinco años o hasta el fin de la guerra”, apuntó el presidente de la AMHD.

Con la llegada de los nazis al país, aquellos españoles que escogieron la última alternativa “quedan desprotegidos” y algunos son enviados a Mauthausen. De este lugar se exhibe “la llamada escalera de la muerte”, según Fernández Pita. Se trataba de una pendiente en una cantera, en la que extraían granito como el que caracteriza actualmente a la localidad austríaca, especialmente peligrosa debido a las malas condiciones, como la falta de nutrición, que sufrían las personas en este campo de concentración, en el que si una se caía “era suficiente para pegar un tiro y acabar con su vida”.

La barbarie no se esconde, por lo que también se incorpora al conjunto una imagen para dar a conocer “el juego del paracaidista” que practicaban los nazis con los prisioneros. No obstante, este año también se ha tomado la decisión de retirar dos elementos concretos, en base a la importancia de explicar y contextualizar debidamente toda la historia al visitante.

“Mauthausen no es Auschwitz”, matiza el presidente de la AMHD, con dos fotografías que lo ejemplifican, en referencia a que en el segundo se evidenciaba la intención del exterminio, mientras que en el primero los prisioneros eran “trabajadores esclavizados, que no quiere decir que no se mataran”. En relación con esto, se muestra una cámara de gas en la que asesinaron, realizando las primeras pruebas con gas Zyklon, a Ramón García Seoane, vecino de Serantes, y Carlos Romero Rebón, de Ares.

De otros habitantes de la comarca como los mugardeses Manuel Fernández García “Olmedo”, Juan Pena Losada, José Pereira Pérez y Jesús Morgade Feal; el fenés Juan José Casal Chao “Chucho”, el ortigueirés Alfonso López Yáñez y el ferrolano Félix López Soto, la AMHD consiguió recuperar buena parte de su historia y al menos una fotografía, convirtiendo así la exposición “Galegos en Mauthausen” en una propuesta pensada especialmente para Ferrolterra.

Los nombres y apellidos de vecinos de la zona protagonistas en esta selección podrían continuar enumerándose, aunque supondría desvirtuar un trabajo de investigación que afecta personalmente a sus familias, también representadas en la exposición, que continúan sin olvidar una etapa de la historia reciente todavía sin cerrar, tal y como se constata en la vista judicial de este viernes en Ferrol.

Asimismo, ya fuera de la visita, el presidente de la AMHD incide en la actualidad del tema, ya que “ahora mismo, geopolíticamente podemos decir que estamos en la misma situación que en los años 30, antes de la guerra”, referenciando las deportaciones de ciudadanos y otras situaciones que se están viviendo en los EEUU.

Actividades

La muestra “Galegos en Mauthausen” está abierta de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00. Además, dentro de este horario, la AMHD ofrece la posibilidad de concertar visitas guiadas para centros educativos, grupos particulares o asociaciones en el 981 382 173.

No obstante, aparte de la exposición, una parte fundamental del programa es la divulgación, en distintas sesiones, entre los más jóvenes. El alumnado del IES As Telleiras se acercará a la exposición el propio martes 27, además de participar en una ceremonia en la que se encenderán velas en recuerdo de las víctimas del Holocausto.