La relación entre el nazismo y la comarca continúa sorprendiendo al alumnado de Narón

Colegio Santiago Apostol charla Galegos en Mauthausen Daniel Alexandre

El autor del libro homónimo a la exposición, “Galegos en Mauthausen” (2012), Enrique Barrera Beitia, además de miembro de la directiva de la Asociación Memoria Histórica Democrática, fue el encargado de impartir este jueves una conferencia en el CPR Santiago Apóstol, como parte de las actividades organizadas por el Concello de Narón con motivo del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Esta se suma a la ya realizada en el IES As Telleiras, actividades consideradas fundamentales por los rangos de edad de su público.

Las charlas que ofrece Barrera en este marco se centran, más que en los hechos, en las causas que han derivado en este terrible episodio de la historia, que continúa plagado de mitos o imprecisiones, como quién fue realmente el colectivo de víctimas: “no solamente eran judíos, había de todo, homosexuales, opositores políticos...”, relata.

Asimismo, el alumnado formuló preguntas, abriendo el diálogo y la reflexión “sobre una pregunta que ahora mismo está en el ambiente: si algo parecido se puede reproducir o no, en función de estos movimientos que hay ahora, que son de extrema derecha aunque no son exactamente fascismo”.

Por la extensa experiencia de Enrique Barrera en la divulgación de estos temas de memoria histórica, tanto en sus clases como fuera, la constante que se mantiene en el tiempo es la “sorpresa” del alumnado al conocer en qué medida fueron los españoles parte de las víctimas. Lo que cambia es la motivación del público, que “depende de si ya han llegado a explicar ese tema y también de la sensibilidad del profesor”, que también influye en el nivel de profundidad que le dedique.

“Lo que se ha visto, por ejemplo, después de que acabara la Segunda Guerra Mundial, es que muchos alemanes dijeron ‘es que nosotros no hemos votado a Hitler para que hiciera esto”, explica Barrera, admitiendo que, en efecto, el dictador no había informado a los ciudadanos. Así, pone el foco en la necesidad de continuar la labor divulgativa al observar similitudes en gobiernos extranjeros y también en los discursos de votantes estatales.