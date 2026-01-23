La Asociación Cometa pide ayuda para arreglar los desperfectos ocasionados por el temporal en sus instalaciones de Narón

El canil afectado supone un peligro para cuadrúpedos y bípedos Daniel Alexandre

A través de sus redes sociales, las voluntarias de la asociación Cometa pidieron, en la mañana de este viernes, manos amigas que ayuden a reconstruir parte de sus instalaciones dañadas por el temporal. Explican que los fuertes vientos registrados en la zona arrancaron el vallado de uno de sus caniles, inhabilitando la zona "y poniendo en peligro tanto a los perros como a los voluntarios"

Por todo ello, piden ayuda económica para costear la reparación y el material, pero también profesionales solidarios que puedan aportar conocimientos y que subsanen los desperfectos lo antes posible, pudiendo volver a la normalidad en el refugio. "Somos una protectora pequeña y, sin vuestra ayuda, no podremos solucionarlo rápidamente", enuncia la publicación en Facebook que, en apenas media hora, ya contaba con cerca de 500 reproducciones.

"Cualquier aportación, de tiempo o económica, marca la diferencia", aseguran desde la entidad que, ante todo, se muestra agradecida por el apoyo recibido que permite mantener seguros a los perros que se encuentran en la protectora.