Narón

El techo del Pazo da Cultura de Narón sucumbe al temporal

El gobierno de TEGA decide continuar con la programación de las instalaciones

Eva Mazás Arnoso
Eva Mazás Arnoso
23/01/2026 11:45
Interior de las instalaciones municipales
Interior de las instalaciones municipales
CEDIDA
La borrasca 'Ingrid' fue la gran protagonista de la madrugada de este viernes, dejando notables desperfectos a su paso por toda la comarca de Ferrolterra. 

El municipio de Narón también sucumbió a las rachas de viento y las fuertes lluvias, en concreto con la rotura de uno de los vanos de la fachada del Pazo da Cultura, que por el momento mantendrá su programación para este fin de semana, tal y como han dado a conocer fuentes del gobierno de Terra Galega.

Un mesón ubicado en Ultramar perdió gran parte de su letrero por las inclemencias de 'Ingrid'

Árboles y postes caídos, además de carteles rotos, como antesala de una jornada de parques cerrados en Ferrol y Narón

Más información

Este accidente en el lateral del acceso principal provocó desperfectos también en el interior, tirando varios enseres. Asimismo, cedió parte del falso techo del hall de las instalaciones. 

