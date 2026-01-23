El techo del Pazo da Cultura de Narón sucumbe al temporal

Interior de las instalaciones municipales CEDIDA

La borrasca 'Ingrid' fue la gran protagonista de la madrugada de este viernes, dejando notables desperfectos a su paso por toda la comarca de Ferrolterra.

El municipio de Narón también sucumbió a las rachas de viento y las fuertes lluvias, en concreto con la rotura de uno de los vanos de la fachada del Pazo da Cultura, que por el momento mantendrá su programación para este fin de semana, tal y como han dado a conocer fuentes del gobierno de Terra Galega.

Este accidente en el lateral del acceso principal provocó desperfectos también en el interior, tirando varios enseres. Asimismo, cedió parte del falso techo del hall de las instalaciones.