Narón
El techo del Pazo da Cultura de Narón sucumbe al temporal
El gobierno de TEGA decide continuar con la programación de las instalaciones
La borrasca 'Ingrid' fue la gran protagonista de la madrugada de este viernes, dejando notables desperfectos a su paso por toda la comarca de Ferrolterra.
El municipio de Narón también sucumbió a las rachas de viento y las fuertes lluvias, en concreto con la rotura de uno de los vanos de la fachada del Pazo da Cultura, que por el momento mantendrá su programación para este fin de semana, tal y como han dado a conocer fuentes del gobierno de Terra Galega.
Este accidente en el lateral del acceso principal provocó desperfectos también en el interior, tirando varios enseres. Asimismo, cedió parte del falso techo del hall de las instalaciones.