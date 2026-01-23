Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

El gobierno de Narón pone a disposición de los vecinos un canal de mensajería instantánea

La plataforma ya está disponible en la web municipal

Redacción
23/01/2026 19:59
El Concello de Narón ha activado un canal de difusión en la aplicación WhatsApp, una herramienta “pensada para mellorar o acceso da cidadanía á información de interese xeral do municipio”.

De esta forma, todos aquellos que decidan sumarse a esta nueva propuesta podrán recibir notificaciones acerca de las actividades programadas, las campañas municipales o los plazos de inscripción, entre otras muchas cuestiones. Con todo, desde el gobierno de TEGA aseguran que esta línea de comunicación permite no solo la transmisión inmediata de información oficial, sino también garantizar “contidos contrastados e actualizados, nun formato áxil e accesible desde o móbil, unha ferramenta de uso cotián para a maioría da poboación”. Para poder acceder a este servicio se ha establecido un enlace –disponible en la página web municipal– que permitirá la adhesión al canal.

“Con esta iniciativa, o Concello reforza o seu compromiso cunha comunicación máis próxima, transparente e eficaz, adaptada ás novas formas de acceso á información e ás necesidades da cidadanía”, aseguran desde el Concello.

