Un cara a cara entre ETA y sus víctimas desde “la perspectiva de la distancia”

Un instante de la puesta en escena de la obra CEDIDA

Hablar de la organización terrorista ETA sigue sin ser fácil, pero “lo que sí es tangible es que ya no hay miedo a hablar de esto. A principios de los 2000 escribí textos con esta temática y me preocupaba hasta poner mi foto en alguna edición teatral o en contraportadas. Ahora te pueden escribir, que en las redes se dicen barbaridades, pero ya no hay la posibilidad de que vayan a por ti directamente”, reflexiona el dramaturgo Mariano Llorente, uno de los integrantes de Micomicón Teatro.

Esta compañía con sede en Madrid aterriza este sábado, a partir de las 20.00 horas, en el Pazo da Cultura con “Nuestros muertos”, una obra de una hora y media de duración que se presenta como un diálogo entre víctima y victimario: una mujer octogenaria mantiene una entrevista con el preso de la organización terrorista que acabó con la vida de su hijo.

“Nunca me he olvidado de ETA y del daño irreparable que hicieron. Es un tema que siempre me interesó”, explica el autor y director de la obra, que asegura que “cuando vi la posibilidad de poder hacer este cara a cara, tuve claro que tenía que hacerlo”. Este momento exacto fue en 2017, hace casi una década, pero la representación no pisó un escenario hasta 2024. Todo ello se debe a una cuestión tan simple como la necesidad “de la perspectiva de la distancia”, dos cuestiones que han hecho que cambie el cuerpo de texto, pero no una puesta en escena que, bajo la coordinación de Laila Ripoll, deja clara la importancia de los silencios que, en ocasiones, “son tan elocuentes como las propias palabras”.

El elenco

María Álvarez, Clara Cabrera, Javi Díaz y Carlos Jiménez-Alfaro son los encargados de llevar a cabo esta función. Concretamente, Jiménez-Alfaro es quien da vida a un etarra arrepentido, un victimario con el que, como promete Llorente, se puede empatizar, pero el trabajo previo para conseguir este sentimiento en el patio de butacas dista mucho de ser sencillo. “Considero que el personaje del preso está tratado con infinito respeto. Dice lo que quiere decir con total libertad tanta que, de hecho, cuando yo escribía, había frases que me horrorizaban, pero tenía que ser así. A fin de cuentas, no soy yo como persona el que está hablando”, confiesa.

Llorente va un paso más allá: le tiene cariño. “Es una ficción o una recreación. No creo que yo pudiera llegar a amar nunca a un etarra arrepentido, pero sí a este personaje, que es grande en todos sus sentidos. Todo esto pasa por la piel de Carlos Jiménez-Alfaro, que consigue estar en el escenario con una quietud lacerante durante toda la función, pero en la que también se aprecian dureza, tristeza o incluso violencia. A partir de ahí llega la empatía, gracias a la gran calidad del actor”, asegura el director.

Ahora solo queda que el público se atreva a enfrentarse a una obra que habla de una de las partes “más crudas” de la historia contemporánea, pero que, al mismo tiempo, recuerda, de manos de la madre que aún vela a un hijo asesinado, tiempos anteriores como fueron los del régimen franquista, marcado por una fuerte represión. El patio de butacas se encuentra, de esta manera, ante una curiosa conversación “donde el coche bomba etarra convive con las pistolas de una cuadrilla de falangistas, para ahondar en la terrible soledad de quien fue una víctima de ambos”.