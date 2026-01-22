Últimos días para anotarse en la propuesta solidaria de la mano del CRS y Movilidad Humana

Imagen de archivo de las instalaciones del CRS Daniel Alexandre

El próximo lunes dará comienzo la octava edición de la Campaña abrigo, una propuesta organizada por el Centro de Recursos Solidarios y Movilidad Humana que busca manos amigas para la recogida y organización de ropa de cara a hacer el invierno lo más cálido posible que se llevará a cabo entre el 26 de enero y el 6 de febrero.

Desde el CRS esperan que esta nueva campaña tenga la misma acogida que la de Navidad, “que fue genial a nivel de recogida, pero también de colaboración”.

La llegada del frío pone en marcha en Narón una nueva edición de la Campaña abrigo Más información

En este sentido, recuerdan que en esta ocasión las necesidades más urgentes, además de alimentos, son “somieres y ropa de cama de 135. Es lo más demandado”. Los usuarios beneficiados son, en su mayoría, parejas de mediana edad con menores a su cargo.