Narón
Últimos días para anotarse en la propuesta solidaria de la mano del CRS y Movilidad Humana
Los usuarios beneficiados serán parejas de mediana edad con menores a su cargo
El próximo lunes dará comienzo la octava edición de la Campaña abrigo, una propuesta organizada por el Centro de Recursos Solidarios y Movilidad Humana que busca manos amigas para la recogida y organización de ropa de cara a hacer el invierno lo más cálido posible que se llevará a cabo entre el 26 de enero y el 6 de febrero.
Desde el CRS esperan que esta nueva campaña tenga la misma acogida que la de Navidad, “que fue genial a nivel de recogida, pero también de colaboración”.
En este sentido, recuerdan que en esta ocasión las necesidades más urgentes, además de alimentos, son “somieres y ropa de cama de 135. Es lo más demandado”. Los usuarios beneficiados son, en su mayoría, parejas de mediana edad con menores a su cargo.