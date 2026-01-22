Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

Narón reafirma su fidelidad con la gran pantalla de la mano del Cineclube Serie B

Se proyectarán algunos de los trabajos con más candidaturas en la 40ª edición de los premios Goya, que se celebrará en abril

Redacción
22/01/2026 20:08
Alberto Pena y Marián Ferreiro durante la presentación del ciclo
Alberto Pena y Marián Ferreiro durante la presentación del ciclo
Concello
La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, junto con el presidente del Cineclube Serie B, Alberto Pena, presentaban ayer otra nueva entrega de cine en el Pazo da Cultura. De esta manera, en febrero volverán al municipio “os mércores de cine” y que, en esta ocasión, estarán dedicados a las producciones nacionales en un año en el que se celebrará la 40ª edición de los premios Goya.

Desde la organización de esta propuesta se destacó “o valor desta proposta cultural”, en la que se proyectarán algunos de los trabajos con más candidaturas en los mayores premios del cine español. La primera película en llegar a las instalaciones locales será “Romería”, una obra de Carla Simón que cuenta con nominaciones de la talla de mejor dirección, y que se dejará disfrutar el miércoles 4. Una semana más tarde será el turno de Oliver Laxe, con un total de 11 opciones de hacerse con una estatuilla –entre ellas mejor película– con “Sirat”. Las encargadas de cerrar el ciclo serán Eva Libertad, el día 18, y Elena Molina e Isaki Lacuesta el 25, con “Sorda” –7 nominaciones– y “Flores para Antonio” –con 2–, respectivamente.

Agradecimiento al público

Con esta apuesta, Pena remarca que, además de poder disfrutar de una “selección moi heteroxénea, tanto en temática coma estilo, ademais de incluir de novo voces femininas, unha película documental e unha forte representación galega”, se quiere poner en valor a todos aquellos que participaron en sus propuestas en el 2025.

Por este mismo motivo, desde la entidad naronesa avanzan que “temos en mente organizar polo menos dous ciclos máis, entre setembro e novembro. Tamén faremos a proxección infantil con motivo do Samaín —que o ano pasado colgou un “sold out”— e unha proxección extraordinaria que fará a número 50 do Cineclube, para a que tentaremos conseguir un film moi especial para nós”.

