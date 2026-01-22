Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

La asociación Cibervoluntarios programa nuevos cursos gratuitos de formación digital en Narón

Las propuestas darán comienzo el próximo mes de febrero

Redacción
22/01/2026 19:57
La Casa da Mocidade acogerá toda la oferta formativa
La Casa da Mocidade acogerá toda la oferta formativa
Jorge Meis
La Casa da Mocidade ubicada en A Gándara acogerá los nuevos cursos gratuitos de formación digital impulsados por el Concello de Narón y la asociación Cibervoluntarios, que comenzarán el próximo mes.

Dentro de la oferta se contemplan varias formaciones para mayores de 18 años como “Crea contido con IA” –del 23 al 26 de febrero–, “Como buscar emprego no mundo dixital” –entre el 9 y el 12 de marzo–, “O teu currículum dixital”, “Seguridade: protexe o teu mundo dixital” y “Apps útiles para a xestión de trámites en Internet” –que tendrán lugar entre el 23 y 26 de marzo, del 20 al 23 de abril y desde el 11 al 14 de mayo, respectivamente–.

Asimismo, se establece una programación específica para mayores de 60 años “orientada a facilitar a iniciación no uso das tecnoloxías dixitais e a comunicación a través de dispositivos móbiles e aplicacións habituais”. Se incluyen específicamente en esta modalidad “Iniciación ao mundo dixital", “Comunica con confianza: WhatsApp e Telegram” y “Aprende a manexar as túas redes sociais”, que tendrán lugar en febrero, marzo y mayo.

Todos aquellos interesados en tomar parte en alguna de estas propuestas ya pueden formalizar su inscripción, completamente telemática, a través de la página web de Cibervoluntarios.

