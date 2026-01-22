El Concello de Narón da un plazo de dos meses para mejorar la situación laboral en el Pérez Sequeiros

Imagen de archivo de las instalaciones de titularidad municipal Emilio Cortizas

A finales del pasado mes de noviembre, el Bloque Nacionalista Galego de Narón denunció en sesión plenaria la situación en la que se encontraba una parte de la plantilla del centro comunitario Pérez Sequeiros. Se hablaba de “un 45%” de la plantilla de baja y de la obligación, al ser este un servicio de titularidad municipal, de “coidar aos que coidan”. Pocos días después, las trabajadoras afectadas explicaron a este Diario que se trataba de una situación de “vulnerabilidad y miedo”. Desde el gobierno de Terra Galega se daba a conocer en ese mismo pleno la solicitud, realizada el 17 de noviembre, para la elaboración de un informe para conocer “con precisión” la situación.

Tras el estudio de las alegaciones presentadas por las empleadas y la empresa, la Xefatura do Servizo Sociocomunitario del Concello de Narón establece que “non se aprecia ningún tipo de conduta da empresa contraria á normativa laboral”, pero reconocen un ambiente “desfavorable, que dalgunha maneira ten dividido ao cadro de persoal”.

Con todo, desde la Concejalía de Benestar, con María Lorenzo a la cabeza, se ha establecido un plazo máximo de dos meses para que la firma concesionaria, Geriatros SAU –cuya organización principal es Domus Vi–, para “a adopción das medidas que favorezan unha boa relación entre o persoal que presta servizos nos centros e que fomenten unha actitude positiva no traballo”, como recoge el expediente

En este sentido, el documento exige que la empresa elabore un “informe detallado” que recoja no solo las medidas concretas o los cambios organizativos adoptados, sino también la repercusión de las mismas, poniendo especial interés en la “reducción e eliminación de conflitos entre o persoal de traballo e a dirección dos Centros –el Pérez Sequeiros, el de Día y Casas da Mariña– e na diminución de queixas relacionadas co deteriorio das condicións laborais dos traballadores”.

“Dous bandos”

A pesar de esta decisión, el expediente recoge la “imposibilidade” de analizar los hechos “polo miúdo” a causa de que las afectadas “queren manter a súa privacidade, tanto a nivel personal como en relación cos feitos expostos”, pero se constata la existencia de “dous bandos”.

De la misma manera, desde el Concello se recuerda que en las funciones de organización y dirección de empresa “non temos facultade de actuación”, explicando, además, que en aquellas en las que sí –como la queja relativa a los menús escasos que recibían los usuarios–, ya se han solucionado. Remarcan, asimismo, que no tienen competencia “en criterios de organización do centro e do cadro de persoal, salvo que supoñan un incumprimento dos pregos”, situación que no se da por el momento.

En este sentido, fuentes municipales aseguran que, actualmente, “non se constata ningunha infracción do contrato que requira o inicio dun expediente sancionador” y al mismo tiempo destacan que “non constan queixas nin reclamacións de persoas usuarias ou das súas familias relacionadas con este expediente”.