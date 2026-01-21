Un cortocircuito moviliza a los bomberos del Speis de Narón

Un momento del operativo Speis

Los bomberos del Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (Speis) de Narón tuvieron que desplazarse en la mañana de este miércoles hasta la carretera de Cedeira, después de ser alertados de la presencia de humo en el número 14 del citado vial.

Tal y como explica el 112-Galicia, fue un particular el que dio aviso a la central de emergencias, indicando en su llamada que el problema podría estar en los contadores ubicados en la planta baja del edificio y que no tenía constancia de que hubiese ninguna persona herida.

Uno de los efectivos del Speis durante la intervención Cedida

En este momento, desde la Axencia Galega de Emerxencias se dio aviso a los profesionales del Speis, así como a la Policía Local y la Policía Nacional.

A su llegada, los bomberos naroneses no detectaron llamas en el cuadro de contadores, pero sí cortocircuito en uno de los fusibles, además de detectar temperatura con cámaras térmicas.

Los efectivos del Speis procedieron entonces a desalimentar la zona afectada, indicando a los vecinos la necesidad de contactar con un técnico para la reparación. El operativo culminó en torno a las 12.10 horas.