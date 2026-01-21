Mi cuenta

Narón

Un cortocircuito moviliza a los bomberos del Speis de Narón

Un particular alertó de que salía humo de la planta baja del inmueble, procedente de los contadores

Redacción
21/01/2026 12:37
Un momento del operativo
Un momento del operativo
Speis
Los bomberos del Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (Speis) de Narón tuvieron que desplazarse en la mañana de este miércoles hasta la carretera de Cedeira, después de ser alertados de la presencia de humo en el número 14 del citado vial.

Tal y como explica el 112-Galicia, fue un particular el que dio aviso a la central de emergencias, indicando en su llamada que el problema podría estar en los contadores ubicados en la planta baja del edificio y que no tenía constancia de que hubiese ninguna persona herida.

Uno de los efectivos del Speis durante la intervención
Uno de los efectivos del Speis durante la intervención
Cedida

En este momento, desde la Axencia Galega de Emerxencias se dio aviso a los profesionales del Speis, así como a la Policía Local y la Policía Nacional.

A su llegada, los bomberos naroneses no detectaron llamas en el cuadro de contadores, pero sí cortocircuito en uno de los fusibles, además de detectar temperatura con cámaras térmicas. 

Los efectivos del Speis procedieron entonces a desalimentar la zona afectada, indicando a los vecinos la necesidad de contactar con un técnico para la reparación. El operativo culminó en torno a las 12.10 horas.

