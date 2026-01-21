Mi cuenta

Narón

Narón se suma a la red provincial “Falarmos Nós” de conversación en galego

La biblioteca municipal acogerá esta iniciativa desde el próximo mes de febrero, cada lunes

Redacción
21/01/2026 18:28
El grupo de conversación en gallego “Falarmos Nós” llegará a la biblioteca municipal de Narón en febrero. La iniciativa, promovida por la Diputación, busca crear una red provincial para que los participantes puedan “falar, escoitar, compartir experiencias, equivocarse sen medo e ir collendo soltura pouco a pouco”, expone el Concello. Así las cosas, las reuniones tendrán lugar cada lunes de 11.30 a 12.30 horas y contarán con un número reducido de participantes “para favorecer a interacción”.

Las personas interesadas en tomar parte –la propuesta se dirige a aquellas que saben hablar gallego pero que no lo usan de manera habitual o están en proceso de aprendizaje– pueden inscribirse a partir del día 27, de manera presencial o llamando al teléfono 981 382 173.

