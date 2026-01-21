Narón se suma a la red provincial “Falarmos Nós” de conversación en galego
La biblioteca municipal acogerá esta iniciativa desde el próximo mes de febrero, cada lunes
El grupo de conversación en gallego “Falarmos Nós” llegará a la biblioteca municipal de Narón en febrero. La iniciativa, promovida por la Diputación, busca crear una red provincial para que los participantes puedan “falar, escoitar, compartir experiencias, equivocarse sen medo e ir collendo soltura pouco a pouco”, expone el Concello. Así las cosas, las reuniones tendrán lugar cada lunes de 11.30 a 12.30 horas y contarán con un número reducido de participantes “para favorecer a interacción”.
Las personas interesadas en tomar parte –la propuesta se dirige a aquellas que saben hablar gallego pero que no lo usan de manera habitual o están en proceso de aprendizaje– pueden inscribirse a partir del día 27, de manera presencial o llamando al teléfono 981 382 173.