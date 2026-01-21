El PP alerta del “grave deterioro” de varios caminos de Narón tras las obras del saneamiento

Estado de deterioro de los viales PP

El PP de Narón llevará una moción al pleno de la próxima semana para denunciar “el grave deterioro” que padecen varios viales tras las obras en el saneamiento. En concreto, los populares se refieren a los caminos de Carabuchal, Carballal, Lesteira y Bidueiro, con “hundimientos continuos” en el firme, “llegando algunos tramos a ser prácticamente intransitables”, advierten. Esta situación deriva, afirma el portavoz Germán Castrillón, de “una ejecución claramente deficiente de los trabajos y de una falta de control por parte de la dirección de obra en el momento de su recepción”.

La formación recuerda que ya alertó de esta situación en abril del pasado año. “Resulta incomprensible que, casi dos años después de la finalización de las obras, el gobierno municipal siga sin exigir responsabilidades ni ofrecer una solución definitiva, mientras los vecinos continúan sufriendo un firme deteriorado que supone un riesgo para vehículos, peatones e incluso para el acceso de los servicios de emergencias”, aseveró Castrillón.