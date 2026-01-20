Mi cuenta

Narón

Unos cables ardiendo movilizan a los bomberos de Narón

Ocurrió este lunes por la tarde en la parroquia de San Mateo

Redacción
20/01/2026 13:07
Los Bomberos desplazaron uno de sus camiones a la zona
