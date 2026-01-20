Unos cables ardiendo movilizan a los bomberos de Narón

Los Bomberos desplazaron uno de sus camiones a la zona Speis

Los efectivos del Speis de Narón tuvieron que acudir a una alerta en la tarde de este lunes, confirma el Concello, después de que los vecinos de uno de los núcleos de San Mateo avisasen de que había unos cables del tendido eléctrico estaban en llamas.

Ocurrió a las 16.00 horas, pero una vez que llegaron los bomberos ya no estaban ardiendo, de modo que solicitaron la presencia de Fenosa a través de la Central de Emergencias del 112 Galicia para reparar la torreta de alta tensión afectada.