Suscribete
Narón

Narón impulsa desde febrero dos nuevos programas de la Escola de Benestar

Las iniciativas, gratuitas, requieren de inscripción previa

Redacción
20/01/2026 19:33
La concejala naronesa María Lorenzo
La concejala naronesa María Lorenzo
Concello
El Servizo Sociocomunitario de Narón impulsa, a través del programa Escola de Benestar, dos nuevas iniciativas gratuitas que buscan mejorar la salud física, emocional y social de los vecinos y vecinas.

La primera de ellas, “Saúde Activa”, se dirige a personas con enfermedades crónicas empadronadas en el municipio, que deseen realizar ejercicio físico adaptado en un entorno seguro y acompañado. Se llevará a cabo de febrero a mayo en el centro cívico Virxe do Mar en dos grupos, con 12 plazas en ambos casos –uno de mañana, martes y viernes, y otro de tarde, los mismos días–.

Centro de Formación Municipal Irmás Froilaz

Narón ofertará un curso para preparar las pruebas de la Xunta en competencias clave

Más información

La segunda propuesta, “Vivir en Rede”, está destinada a mujeres naronesas en situación de soledad, con poca red social de apoyo o que necesiten acompañamiento psico-social. Se desarrollará también entre los mismos meses, con tres grupos y un total de 36 plazas, con sesiones en el Virxe do Mar y la Casa da Mocidade.

Desde el Concello indican que las solicitudes para tomar parte en cualquiera de estos dos programas pueden presentarse, hasta agotar plazas, en la Sede Electrónica. “Son iniciativas gratuítas e adaptadas ás necesidades reais da cidadanía, especialmente de colectivos que precisan dun maior apoio”, aseveró ayer la edila de Benestar Social, María Lorenzo.

