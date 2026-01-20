Los bomberos de Narón celebran su décimo aniversario con récord de intervenciones en 2025

Foto de familia en la presentación de la memoria Concello

El Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (Speis) de Narón cerró 2025 con un balance que refleja su consolidación como servicio esencial para la localidad. El pasado ejercicio, los bomberos naroneses cumplieron su primera década de existencia respondiendo a un total de 783 incidencias, una cifra que supera ampliamente las 592 registradas en 2024.

Este aumento de la actividad no se limitó al término municipal, ya que los profesionales prestaron apoyo también a concellos limítrofes e incluso participaron en la extinción de incendios forestales en la provincia de Ourense.

La memoria anual del Speis –que se presentó este martes en el consistorio, con la presencia del edil de Seguridade Cidadá, José Oreona– revela que la mayor parte de las actuaciones no estuvieron relacionadas con la extinción de fuegos. En este sentido, los servicios apícolas protagonizaron su trabajo, con 282 salidas centradas, mayoritariamente, en la retirada de nidos y el control de enjambres. Le siguieron de cerca las asistencias técnicas, con 231 actuaciones, sobre todo, de apertura de viviendas –motivadas por situaciones de emergencia, por ejemplo, de personas mayores que han sufrido caídas en sus domicilios–, lo que pone de relieve el papel asistencial del cuerpo naronés.

En lo referente a la siniestralidad vial y la lucha contra el fuego, los datos de 2025 muestran que los accidentes de tráfico requirieron de la presencia de los profesionales del Speis en 64 ocasiones –fundamentalemente, en vías como la AG-64, la AC-116, la FE-12 o la AC-566, en donde los bomberos no solamente realizan excarcelaciones, sino que se ocupan de las tareas de seguridad perimetral y limpieza de la calzada–.

Por otro lado, aunque el cuerpo atendió 89 incendios —un 8% más que en 2024—, esta cifra supone un descenso del 4% en los fuegos de viviendas, que son los que mayor riesgo entrañan para la población, expone el Speis en su memoria.

Prevención operativa

En otro orden de cosas, cabe señalar la labor “silenciosa” pero vital que realizan los bomberos naroneses en cuanto a la prevención operativa. En este sentido, con el objetivo de anticiparse a los riesgos antes de que ocurran, los efectivos dedicaron numerosas horas a la revisión de los 214 hidrantes distribuidos por el municipio, así como a la elaboración de Planes de Intervención Operativa (PIO) en edificios de especial interés. Esta estrategia se complementó con un intenso programa de formación continua y simulacros, diseñado para detectar fallos en los protocolos y mejorar la coordinación con otros cuerpos de seguridad y sanitarios.

El Speis de Narón cuenta actualmente con una plantilla operativa de 24 bomberos y dos profesionales de estructura. En su memoria, el servicio se fija como objetivo prioritario para 2026 la cobertura de las plazas vacantes. La meta es consolidar dotaciones de cinco efectivos y un jefe de guardia por turno.

Quizás, el broche al intenso año de trabajo del cuerpo naronés lo puso un reconocimiento institucional, materializado en la concesión de la Medalla al Mérito de la Protección Civil de Galicia, en su categoría de Plata, un galardón que premia la actuación de los bomberos del Speis durante la catástrofe de la DANA en Valencia.