Narón

Vecinos de las viviendas públicas de la calle Telleiras de Narón: “Es terrible vivir aquí”

El BNG llevará el caso al pleno y al Parlamento y el Concello se reunirá esta semana con los afectados

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
19/01/2026 19:11
Una vecina muestra los desperfectos en la entrada del inmueble, en mayo de 2025
Una vecina muestra los desperfectos en la entrada del inmueble, en mayo de 2025
Jorge Meis
La situación de los residentes en las viviendas de promoción pública del número 3 de la calle Telleiras de Xuvia, en Narón, se ha vuelto “insostenibe”. José López Villar, presidente de la comunidad de este inmueble, denuncia el estado de deterioro en el que se encuentra el edificio, donde las filtraciones de agua y la aparición de hongos en techos y paredes es una constante.

Pese a que los problemas de construcción quedaron patentes “desde el minuto uno”, tras la entrega de las llaves en 2013, recuerda López, con el paso del tiempo se ha convertido en un problema para la salud.

Cabe recordar que 30 de las 35 viviendas que componen el edificio son propiedad del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), estando solamente las cinco restantes en manos de propietarios particulares. “La Xunta fue haciendo arreglos parciales pero nunca atacó la raíz del problema, por lo que sigue habiendo un montón de viviendas que ya no es que tengan humedad, es que tienen agua dentro, directamente. Cae por las paredes, por los armarios... En algunas hay personas mayores y también niños”, lamenta López Villar.

Conflicto que viene de lejos

Los problemas de estos vecinos con la administración autonómica no son nuevos. Recuerdan el retraso en la entrega de las viviendas –por la que acudieron al Valedor do Pobo y a la justicia–, las “cláusulas abusivas” en los contratos de alquiler o el retraso en el pago de las cuotas de la comunidad por parte de la Xunta, propietaria del 85% del edificio, remarcan. “Alegan falta de mantenimiento pero es que no disponemos de liquidez para acometer una reparación integral, que supera los 200.000 euros”, explica el presidente.

Unas condiciones de vida “insalubres” en el centro de Xuvia

Más información

Los afectados denuncian que el pasado mayo de 2025 mantuvieron un encuentro con la delegación provincial del IGVS, en las que se les ofreció acogerse a una línea de subvenciones –para la que era indispensable presentar un informe técnico de los problemas del inmueble–. “Les pedimos que nos aportasen el suyo, que colaborasen con la parte que les toca como propietarios de las 30 viviendas, y no lo hicieron. Fue una reunión trampa, en la que ellos propusieron una solución que sabían que no iba a ocurrir”, censura López, añadiendo que “ante el silencio administrativo implacable, decidimos salir de nuevo a los medios para exigir una solución para nuestras viviendas”.

Agujero en el techo del interior de una de las viviendas
Agujero en el techo del interior de una de las viviendas
Jorge Meis

Los residentes en este inmueble naronés agradecen, en primer término, la implicación de la Asociación de Veciños Altea “por su preocupación e involucración en esta cuestión y muchas otras del barrio”. También la del Bloque Nacionalista Galego, cuya portavoz, Olaia Ledo, y diputado, Mon Fernández, visitaron en compañía de otros miembros de la formación el edificio. Los nacionalistas han anunciado que presentarán una moción al pleno de este mes, así como una iniciativa en la Cámara gallega.

Los propietarios han presentado por Registro en el Concello una queja, lo que ha motivado un encuentro –que tendrá lugar este miércoles – con la edila de Participación Cidadá, Olga Ameneiro.

Los vecinos denuncian que los problemas son constructivos, afectando también a garajes y trasteros
Los vecinos denuncian que los problemas son constructivos, afectando también a garajes y trasteros
Jorge Meis

De quien todavía no tenemos noticias es del PP y del PSOE, que por descontado estamos abiertos a escucharlos. Nos gustaría que conociesen nuestra preocupación y que intermedien por nosotros para poder solucionar esta situación”, remarca el presidente de la comunidad.

