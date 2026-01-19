Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

Los vecinos de Narón ya conocen los detalles de lo que será la nueva senda de O Trece

La Diputación invertirá más de 534.000 euros en los trabajos

Redacción
19/01/2026 19:19
Local Social San Xiao presentación senda peonil
Un momento de la presentación del proyecto
Daniel Alexandre
La Diputación de A Coruña y el Concello de Narón presentaron este lunes a las vecinas y vecinos de San Xiao los detalles del proyecto para construir la Senda do Trece, una actuación que acometerá el organismo provincial y que responde a una vieja demanda del Consistorio naronés –cabe recordar que el Concello aprobó ya en 2023 una declaración institucional en la que apoyaba la solicitud de los residentes en Sedes y San Xiao, que demandaban la construcción de aceras o itinerarios peatonales–.

En detalle, la intervención supondrá la ejecución de una senda de 1,80 metros de ancho por el margen izquierdo de la carretera DP-5404, que une Xuvia y la playa de A Frouxeira, entre los puntos kilométricos 1+500 y 2+950. Contará con un firme de hormigón, un sistema de recogida de aguas pluviales, además de señalización horizontal y vertical. Dada la proximidad de algunas viviendas a la calzada, será necesario modificar de manera puntual el trazado de la carretera –entre el PK 2+375 y el 2+350– y la expropiación de algunos terrenos. En este sentido, desde el organismo provincial remarcan que se buscará “afectar o menos posible ás propiedades”. El proyecto contará con una inversión de 534.170.89 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Demanda histórica

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, aseveró que estos trabajos son “unha primeira fase dunha actuación que será máis completa e que mellorará de forma notable a seguridade vial na zona”, agradeciendo, además, la colaboración institucional del Concello naronés.

Narón apoya la solicitud de los vecinos de Xuvia y San Xiao para dotar a la DP-5404 de aceras

Más información

Por su parte, la alcaldesa, Marián Ferreiro, valoró la iniciativa, poniendo el foco en que “falamos dunha estrada cun tráfico moi importante, que necesita dunha senda peonil porque a veciñanza non ten nin sequera como achegarse con seguridade ás vivendas lindeiras”. La regidora agradeció al organismo provincial que “tivese en conta esta demanda histórica para que se materialice canto antes”.

Local Social San Xiao presentación senda peonil
Marián Ferreiro y Valentín González Formoso
Daniel Alexandre
