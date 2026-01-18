Los bomberos de Narón sofocan un incendio en una vivienda de Castro

Operativo, este domingo, en la vivienda naronesa Speis

Los bomberos de Narón acudieron en la jornada de este domingo hasta la parroquia de Castro alertados por un incendio en una vivienda ubicada en la carretera de Sedes, concretamente, en el lugar de Borrallada.

Tal y como informan los propios profesionales del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis), las personas que dieron el aviso (sobre las 13.30 horas, según el mapa de incidencias del 112-Galicia) indicaban que las llamas salían por la chimenea del inmueble y que, en el interior del mismo (en la tercera planta) había presencia de humo.

Despliegue de los efectivos del Speis Cedida

Así, los residentes permanecieron en el exterior de la casa y cerraron las puertas de la misma. "Actuación moi correcta", exponen los bomberos naroneses, que apuntan que no hubo que lamentar daños personales.

Hasta el lugar se desplazaron cuatro profesionales del Speis en dos vehículos y en el operativo tomó parte también la Policía Local.