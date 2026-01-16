Una semana de actos en Narón para recordar a las víctimas del Holocausto

Imagen de archivo del encendido de velas en el acto central AEIG

Narón y la Asociación Memoria Histórica Democrática (AMHD) organizan un amplio programa de actividades destinado a conmemorar el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Las jornadas, que se extenderán desde el 19 hasta el 27 de este mes, se centrarán en la reivindicación y el recuerdo de los ciudadanos gallegos que sufrieron la deportación a los campos de concentración del régimen nazi.

Las propuestas comienzan el lunes a las 17.00 horas con la inauguración de la exposición “Galegos en Mauthausen” en la biblioteca municipal, con cuarenta fotografías que documentan las inhumanas condiciones de vida en dicho campo. Dispone también de material documental, como cartas y retratos de prisioneros españoles que padecieron el cautiverio. La exhibición permanecerá abierta al público hasta el próximo día 31.

El programa llegará también a las aulas naronesas, con charlas divulgativas en el IES As Telleiras (el día 21) y el IES Santiago Apóstol (al día siguiente).

El apartado central de esta iniciativa tendrá lugar el 27 de enero, fecha de la efeméride mundial, con un evento institucional en el salón de plenos del Concello. Como es habitual, en una ceremonia cargada de simbolismo, el alumnado del IES As Telleiras será el encargado de prender las velas en homenaje a las víctimas de la Alemania nazi. En el acto se recordará, asimismo, a los 21 vecinos de la comarca de Trasancos que fueron asesinados en los campos de concentración de Mauthausen y Gusen.