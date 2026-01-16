Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

Una semana de actos en Narón para recordar a las víctimas del Holocausto

El lunes se inaugurará la exposición "Galegos en Mauthausen" en la bibioteca municipal, disponible hasta finales de mes

Redacción
16/01/2026 17:45
Imagen de archivo del encendido de velas en el acto central
Imagen de archivo del encendido de velas en el acto central
AEIG
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Narón y la Asociación Memoria Histórica Democrática (AMHD) organizan un amplio programa de actividades destinado a conmemorar el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Las jornadas, que se extenderán desde el 19 hasta el 27 de este mes, se centrarán en la reivindicación y el recuerdo de los ciudadanos gallegos que sufrieron la deportación a los campos de concentración del régimen nazi.

Las propuestas comienzan el lunes a las 17.00 horas con la inauguración de la exposición “Galegos en Mauthausen” en la biblioteca municipal, con cuarenta fotografías que documentan las inhumanas condiciones de vida en dicho campo. Dispone también de material documental, como cartas y retratos de prisioneros españoles que padecieron el cautiverio. La exhibición permanecerá abierta al público hasta el próximo día 31.

El Concello naronés conmemoró los 80 años de liberación de Auschwitz

Más información

El programa llegará también a las aulas naronesas, con charlas divulgativas en el IES As Telleiras (el día 21) y el IES Santiago Apóstol (al día siguiente).

El apartado central de esta iniciativa tendrá lugar el 27 de enero, fecha de la efeméride mundial, con un evento institucional en el salón de plenos del Concello. Como es habitual, en una ceremonia cargada de simbolismo, el alumnado del IES As Telleiras será el encargado de prender las velas en homenaje a las víctimas de la Alemania nazi. En el acto se recordará, asimismo, a los 21 vecinos de la comarca de Trasancos que fueron asesinados en los campos de concentración de Mauthausen y Gusen.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Partido entre el Racing y el Bilbao Athletic

Racing de Ferrol, la reacción empieza en El Toralín
Miriam Tembrás
Una de las formaciones que impulsa la Fundación Cibervoluntarios

Los vecinos y vecinas de Fene de más de 60 años podrán formarse en competencias digitales
Redacción
Centro de Formación Municipal Irmás Froilaz

Narón ofertará un curso para preparar las pruebas de la Xunta en competencias clave
Redacción
Aneiros (primera por la izquierda) y Calvín (segundo por la derecha) en su visita al beneficiario

La Xunta mantiene abierto hasta octubre el plazo de las ayudas para la adquisición de taxis adaptados
Redacción