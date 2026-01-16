Artes escénicas
Ron Lalá traerá música en vivo para a peza que representará no Pazo da Cultura de Narón, “La Desconquista”
A compañía madrileña, con máis de vinte anos de experiencia, propón unha auténtica festa escénica
O público adulto ten unha cita este sábado 17 no Pazo da Cultura de Narón, ás 20.00 horas, coa compañía madrileña Ron Lalá, que ten máis de vinte anos de experiencia ás súas costas.
Nesta ocasión virá coa súa peza “La Desconquista”, que toma a premisa de tres naúfragos á deriva, camiño do Novo Mundo. A proposta descríbese como unha comedia en verso, que ademais contará con música en directo para facer do encontro unha auténtica festa escénica.