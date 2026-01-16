Mi cuenta

Narón

Odeón acoge este sábado una exhibición de baile de la academia UPA Un Paso Adelante

Tomarán parte cerca de un centenar de bailarinas y bailarines

Redacción
16/01/2026 17:50
Imagen de archivo de una actuación de bailarinas de UPA
Imagen de archivo de una actuación de bailarinas de UPA
AEIG
“Cuando ves bailar así y te planteas seriamente apuntarte”. Con esta frase tan reveladora anunciaba en sus redes sociales Odeón de Narón la exhibición que llevará a cabo este sábado la academia UPA Un Paso Adelante.

Un instante de la sesión del pasado martes

UPA rompe tabús con clases de baile para personas con discapacidad

Más información

La demostración tendrá lugar a partir de las 18.30 horas y reunirá a cerca de un centenar de bailarines y bailarinas de la escuela, que ofrecerán diferentes coreografías de danza.

