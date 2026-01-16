Odeón acoge este sábado una exhibición de baile de la academia UPA Un Paso Adelante

Imagen de archivo de una actuación de bailarinas de UPA AEIG

“Cuando ves bailar así y te planteas seriamente apuntarte”. Con esta frase tan reveladora anunciaba en sus redes sociales Odeón de Narón la exhibición que llevará a cabo este sábado la academia UPA Un Paso Adelante.

La demostración tendrá lugar a partir de las 18.30 horas y reunirá a cerca de un centenar de bailarines y bailarinas de la escuela, que ofrecerán diferentes coreografías de danza.