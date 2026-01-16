Narón
Narón ofertará un curso para preparar las pruebas de la Xunta en competencias clave
Se prevé que la acción formativa comience en el mes de abril
El Programa Municipal de Formación de Narón incluye un curso dirigido a personas interesadas en presentarse a las pruebas oficiales de competencias clave de la Xunta. La acción formativa tendrá una duración de 200 horas.
Desde el Concello avanzan que la previsión es comenzar con la acción formativa, que busca que los desempleados puedan mejorar sus oportunidades laborables, en el mes de abril.