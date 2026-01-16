Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

Narón ofertará un curso para preparar las pruebas de la Xunta en competencias clave

Se prevé que la acción formativa comience en el mes de abril

Redacción
16/01/2026 18:04
Centro de Formación Municipal Irmás Froilaz
Centro de Formación Municipal Irmás Froilaz
Emilio Cortizas
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El Programa Municipal de Formación de Narón incluye un curso dirigido a personas interesadas en presentarse a las pruebas oficiales de competencias clave de la Xunta. La acción formativa tendrá una duración de 200 horas.

Desde el Concello avanzan que la previsión es comenzar con la acción formativa, que busca que los desempleados puedan mejorar sus oportunidades laborables, en el mes de abril.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Partido entre el Racing y el Bilbao Athletic

Racing de Ferrol, la reacción empieza en El Toralín
Miriam Tembrás
Una de las formaciones que impulsa la Fundación Cibervoluntarios

Los vecinos y vecinas de Fene de más de 60 años podrán formarse en competencias digitales
Redacción
Aneiros (primera por la izquierda) y Calvín (segundo por la derecha) en su visita al beneficiario

La Xunta mantiene abierto hasta octubre el plazo de las ayudas para la adquisición de taxis adaptados
Redacción
Fene presentan o proxecto Mulleres da Reconversión

Nace un proyecto en Fene para ensalzar el papel que tuvieron las mujeres en la reconversión naval
Verónica Vázquez