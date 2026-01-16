Magia, música y cuentos durante seis meses con el programa Apego

“Contos miudiños”, de Marisa Irimia, es una de las propuestas incluidas Concello

El Concello de Narón hizo pública este viernes la hoja de ruta del programa Apego para el primer semestre de 2026. Cabe recordar que se trata de una iniciativa diseñada para proporcionar herramientas de socialización en gallego a las nuevas generaciones.

En este sentido, la edila de Política Lingüística, María Lorenzo, subrayó el valor estratégico de estas actividades para asentar el idioma como vehículo de comunicación y afecto desde los primeros años de vida –entre los 0 y los 6 años–.

Así las cosas, el ciclo de actividades comenzará el 21 de enero poniendo el foco en la tradición oral. La encargada de inaugurar el programa será Lupe Blanco con un “Obradoiro de regueifas”. Ya en febrero, la iniciativa continuará el día 4 con la narración musicalizada de “O lobo feliz” a cargo de Miguel Guido, seguida el día 18 por “Onde nace a lingua”, una propuesta didáctica de Marta Ortiz y Brais Gutiérrez que mezcla filología y juego para reforzar el aprendizaje lingüístico de los más pequeños.

Dous días seguidos de “Apego pola lingua”: De Fantoches Baj en Ferrol á Xanela do Maxín en Narón Más información

El mes de marzo estará dedicado a las artes escénicas y la narración, comenzando el día 11 con los títeres de Trécola y su obra “Contos da lúa”, y continuando el día 25 con “Contos miudiños” de Marisa Irimia, una propuesta pensada específicamente para captar la atención de los menores. Ya en abril, el protagonismo recaerá sobre el ilusionismo y la música: el día 8, el Mago Paco presentará su espectáculo “Hocus Pocus”, mientras que el día 22, Pablo Díaz ofrecerá su sesión de “Cantacontos para bebés”, diseñada para estimular los sentidos mediante melodías y gestos.

Este semestre cultural del programa Apego en Narón concluirá en mayo con dos citas diferentes. El día 6, la escritora Soledad Felloza dinamizará la jornada con “Contiños e xogos de Lup”, una actividad que recupera juegos de dedos y adivinanzas tradicionales. Por último, el cierre de temporada tendrá lugar el día 27 con el ritmo de Pakolas y su espectáculo “As máis molonas”, un concierto de rock infantil que repasará sus grandes éxitos.

Inscripción

Desde el Concello recuerdan que todas las actividades son gratuitas, aunque para poder tomar parte en ellas será necesario inscribirse de manera previa.

Llega el otoño a las escuelas municipales de A Solaina, A Gándara y Piñeiros, en Narón Más información

Las familias interesadas pueden ponerse en contacto con el Consistorio a través de la dirección de correo electrónico a.pita@naron.gal, especificando el nombre de la propuesta, el del menor y su edad, así como el de la mandre, padre o acompañante y un teléfono de contacto. La información al completo puede consultarse en la web municipal.