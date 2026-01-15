Mi cuenta

Diario de Ferrol

Suceso

Trasladado al hospital el ocupante de un turismo volcado en un accidente en Narón

El incidente se registró poco antes de las 14.00 horas en la AG-64

J. Guzmán
J. Guzmán
15/01/2026 18:58
Profesionales del Speis y el 061 en el lugar del accidente
Profesionales del Speis y el 061 en el lugar del accidente
Cedida
El servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 tuvo que trasladar esta tarde al centro hospitalario de referencia a un conductor herido en la cabeza durante una salida de vía con vuelco en la autovía AG-64.

El incidente, como detalló el Concello de Narón, se registró pocos minutos antes de las dos de la tarde a la altura del punto kilométrico 12 de esta carretera, a escasos metros de la salida a Xuvia y San Sadurniño. Así, tras recibir el aviso de un particular, el 112 movilizó hasta el punto una ambulancia asistencial, efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y al Speis de Narón, que realizó labores de limpieza, control de riesgos y seguridad en el vial autonómico.

