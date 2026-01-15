Trasladado al hospital el ocupante de un turismo volcado en un accidente en Narón

Profesionales del Speis y el 061 en el lugar del accidente Cedida

El servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 tuvo que trasladar esta tarde al centro hospitalario de referencia a un conductor herido en la cabeza durante una salida de vía con vuelco en la autovía AG-64.

El incidente, como detalló el Concello de Narón, se registró pocos minutos antes de las dos de la tarde a la altura del punto kilométrico 12 de esta carretera, a escasos metros de la salida a Xuvia y San Sadurniño. Así, tras recibir el aviso de un particular, el 112 movilizó hasta el punto una ambulancia asistencial, efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y al Speis de Narón, que realizó labores de limpieza, control de riesgos y seguridad en el vial autonómico.