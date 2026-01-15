Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

Narón invertirá casi 200.000 euros provinciales para reforzar el Servizo de Axuda no Fogar

La corporación aprobó este jueves la medida por unanimidad en una sesión de carácter extraordinario

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
15/01/2026 11:38
El pleno extraordinario se celebró en la mañana de este jueves
El pleno extraordinario se celebró en la mañana de este jueves
Cedida
Por unanimidad y en apenas 15 minutos. Así tomó este jueves la corporación naronesa la decisión de destinar los 198.594,25 euros procedentes del Plan Adicional 1/2026 del Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos (POS) de la Diputación a la financiación del contrato del Servizo de Axuda no Fogar (SAF).

Lo hizo durante una breve sesión plenaria de carácter extraordinario que comenzó, tras tomar la palabra el portavoz del gobierno de TEGA, Román Romero, con la intervención de la edila del PSdeG-PSOE Silvia de Arriba.

La socialista ensalzó el “papel fundamental” del organismo para poder hacer frente al servicio. Aseveró que, según los informes técnicos del Consistorio, la previsión del gasto para el SAF en 2026 asciende a “3.692.145,48 euros”, aportando la Xunta “algo menos de 1,7 millóns” y asumiento los usuarios “uns 314.000 euros”. “Isto deixa un oco que o Concello debe cubrir con fondos propios de case 1,5 millóns de euros”.

Cabe señalar que el Ayuntamiento prepara ya una nueva licitación del servicio –al finalizar la vigencia del contrato actual–, “o que suporá un maior esforzo económico para as arcas municipais”, explican desde el ejecutivo. En este sentido, remarcan que el coste del SAF sufrió en los últimos años un “incremento significativo”, debido tanto a la subida del IPC como a los aumentos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Infrafinanciación

Por su parte, el concejal del BNG Geno Carballeira recordó que este apartado del POS se creó en su momento para mitigar los gastos derivados del Covid y que los nacionalistas en la Diputación “decidimos mantelo para cubrir na maioría dos municipios parte deste servizo que consideramos fundamental”. Al respecto, señaló que el SAF está “infrafinanciado por parte da Xunta e do Estado e segue a ser unha carga moi importante para os Concellos”.

Por último, el portavoz del PP, Germán Castrillón, demandó al gobierno naronés en su intervención que se haga con estos fondos “algo extraordinario”. El popular planteó que se revisen las horas que tienen adjudicadas las familias y el personal auxiliar que las atiende. “Somos conscientes de que hai persoas vulnerables que agora mesmo non teñen todas as horas completas".

