Narón

Los bomberos de Narón trabajan en el Plan de Intervención Operativa de centros públicos

Los profesionales visitan diferentes locales para conocerlos y planificar posibles intervenciones

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
15/01/2026 18:55
Los bomberos de Narón en una de sus visitas
Los bomberos de Narón en una de sus visitas
Speis
Durante estas semanas y a lo largo de todo el año, los bomberos del Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (Speis) de Narón visitan diversos centros públicos de la localidad en el marco de su Plan de Intervención Operativa (PIO).

Los profesionales explican que se trata de un documento propio elaborado a partir de la inspección de cada uno de los inmuebles, con el objetivo de organizarse internamente para estar preparados ante posibles incidentes. Así las cosas, en estas visitas los bomberos recogen datos vinculados a la intervención que puedan realizar, tales como puntos de agua, las redes de gas y eléctrica, los accesos a los edificios, etc.

Más información

De esta manera, desde el Speis se definen de manera previa los recorridos que tendrán que utilizar en futuras salidas de emergencia, dónde ubicar los vehículos con los que acudan o por dónde acceder desde la fachada. El PIO determina, asimismo, aquellas zonas que puedan ser vulnerables por requerir de una especial atención.

