Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

La llegada del frío pone en marcha en Narón una nueva edición de la Campaña abrigo

La asociación Mobilidad Humana y el Centro de Recursos Solidarios están detrás de la iniciativa

Redacción
15/01/2026 22:29
Centro de Recursos Solidarios de Narón
AEC
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

Los días fríos de este invierno entidades como la asociación Movilidad Humana piensan más que nunca en aquellas personas que viven en la calle y por eso, un año más, se pone en marcha la Campaña de recogida de Abrigo, que alcanza la octava edición para garantizar un “invierno digno” y conseguir que ninguna persona se enfrente al invierno sin el abrigo necesario. 

La iniciativa solidaria se desarrollará del 26 de enero al 4 de febrero en el Centro de Recursos Solidarios de Narón, en horario de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 19.00, a excepción de los martes, horarios en los que se pueden depositar prendas en las instalaciones del Centro de Recursos Solidarios de Narón, situado en la Avenida do Mar, 115 (anexo al Centro de Formación).

Durante estos días se recogerán abrigos, chaquetas, jerséis, sudaderas y, en general, ropa de invierno en buen estado, que será destinada a personas y familias en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas en contextos de movilidad humana, precariedad económica o exclusión social.

Desde la organización destacan que esta campaña no es solo una acción puntual, sino una expresión del compromiso colectivo con el cuidado, la solidaridad y la justicia social. “Un abrigo no es solo una prenda: es protección, dignidad y acompañamiento. Es una forma concreta de decirle a otra persona que no está sola”, señalan desde Movilidad Humana.

La iniciativa cumple ya ocho ediciones consecutivas, consolidándose como un referente comunitario en la comarca, gracias a la implicación de la ciudadanía, entidades sociales y redes solidarias que año tras año hacen posible que el apoyo llegue a quienes más lo necesitan. De este modo, las entidades organizadoras hacen un llamamiento a la participación ciudadana, recordando que pequeños gestos individuales pueden generar un gran impacto colectivo, especialmente en contextos de frío, desigualdad y aumento de la vulnerabilidad social.

Además, desde la entidad se hace un llamamiento a la colaboración voluntaria de aquellas personas que puedan echar una mano en la recogida y organización de ropa.

Para más información o colaboración, las personas interesadas pueden dirigirse directamente al Centro de Recursos Solidarios de Narón o a Movilidad Humana.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Visita de la delegada Martina Aneiros a una vivienda en Monfero

Abierta la solicitud de ayudas de corrección paisajística
Redacción
Encuentro de ida de octavos de final en la pista salmantina

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "El Perfumerías ha sido superior en todos los aspectos"
Miriam Tembrás
Protección Civil del concello de Ares

Protección Civil de Ares realizó el pasado año un total de 206 operativos, casi la mitad en verano
Redacción
Robe Iniesta falleció el pasado mes de diciembre

Un homenaje a Robe Iniesta ofrecerá micro abierto en Canido
Redacción