La llegada del frío pone en marcha en Narón una nueva edición de la Campaña abrigo

Centro de Recursos Solidarios de Narón AEC

Los días fríos de este invierno entidades como la asociación Movilidad Humana piensan más que nunca en aquellas personas que viven en la calle y por eso, un año más, se pone en marcha la Campaña de recogida de Abrigo, que alcanza la octava edición para garantizar un “invierno digno” y conseguir que ninguna persona se enfrente al invierno sin el abrigo necesario.

La iniciativa solidaria se desarrollará del 26 de enero al 4 de febrero en el Centro de Recursos Solidarios de Narón, en horario de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 19.00, a excepción de los martes, horarios en los que se pueden depositar prendas en las instalaciones del Centro de Recursos Solidarios de Narón, situado en la Avenida do Mar, 115 (anexo al Centro de Formación).

Durante estos días se recogerán abrigos, chaquetas, jerséis, sudaderas y, en general, ropa de invierno en buen estado, que será destinada a personas y familias en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas en contextos de movilidad humana, precariedad económica o exclusión social.

Desde la organización destacan que esta campaña no es solo una acción puntual, sino una expresión del compromiso colectivo con el cuidado, la solidaridad y la justicia social. “Un abrigo no es solo una prenda: es protección, dignidad y acompañamiento. Es una forma concreta de decirle a otra persona que no está sola”, señalan desde Movilidad Humana.

La iniciativa cumple ya ocho ediciones consecutivas, consolidándose como un referente comunitario en la comarca, gracias a la implicación de la ciudadanía, entidades sociales y redes solidarias que año tras año hacen posible que el apoyo llegue a quienes más lo necesitan. De este modo, las entidades organizadoras hacen un llamamiento a la participación ciudadana, recordando que pequeños gestos individuales pueden generar un gran impacto colectivo, especialmente en contextos de frío, desigualdad y aumento de la vulnerabilidad social.

Además, desde la entidad se hace un llamamiento a la colaboración voluntaria de aquellas personas que puedan echar una mano en la recogida y organización de ropa.

Para más información o colaboración, las personas interesadas pueden dirigirse directamente al Centro de Recursos Solidarios de Narón o a Movilidad Humana.