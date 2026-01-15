Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

La formación en emergencias se extiende a los centros sociales y a las comisiones de fiestas de Narón

El pabellón de O Val albergó ayer un curso sobre el uso del DESA

Redacción
15/01/2026 21:46
Curso de formación en emergencias celebrado en O Val
Cedida
El servicio de Protección Civil del municipio naronés continúa con sus acciones formativas en materia de primeros auxilios, prevención y respuesta ante emergencias con el objetivo de mejorar la seguridad ciudadana y la capacitación de los diferentes colectivos.

Así las cosas, en la tarde de la jornada de este 15 de enero se llevó a cabo un curso sobre el Soporte Vital Básico y uso del Desfibrilador Externo Semiautomático (DESA) con las entidades que habitualmente hacen uso del pabellón polideportivo de O Val.

Precisamente, el Consistorio naronés dotará a estas instalaciones de este equipamiento y ha anunciado que en breve se realizarán más iniciativas como esta en otros centros sociales del ayuntamiento –ya están previstas actuaciones en el Centro de Xubilados de Santa Icía y en el local de Sedes–. 

En la formación tomaron parte personal del Club de Hockey y del centro de Chamorro. Además, desde el Consistorio naronés informan de que está prevista la realización de una nueva iniciativa de estas características para el profesorado del CRA, pendiente todavía de concretar la fecha.

Mientras, desde el Concello informan de que el próximo jueves día 22 se celebrará un nuevo encuentro con las comisiones de fiestas de la localidad en el marco de las acciones de acompañamiento que impulsa el gobierno local. En él se abordarán cuestiones relacionadas con la conducta segura, los primeros auxilios o la prevención y lucha contra los incendios.

