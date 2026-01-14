Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

Narón se prepara para celebrar el Carnaval con el primer encuentro con las comparsas

En la reunión se expondrán las bases para tomar parte en el festival

Redacción
14/01/2026 18:38
Imagen de archivo del concurso de comparsas
Imagen de archivo del concurso de comparsas
Jorge Meis
El Ayuntamiento de Narón ha puesto en marcha los preparativos para la celebración del próximo Entroido, marcando el inicio del calendario organizativo con una reunión clave para las agrupaciones participantes.

El Consistorio se reunirá en la jornada de este jueves 15 de enero con las comparsas –tanto las de la localidad como las procedentes de otros municipios de la comarca, con el objetivo de coordinar los detalles de la próxima edición del Carnaval.

Las comparsas locales triunfaron en la fiesta del carnaval de Narón

Más información

Durante el encuentro, según explican fuentes municipales, se presentarán las bases oficiales que regirán el tradicional concurso, así como los plazos de inscripción y la logística tanto del pasacalles como del propio festival, que se celebra, como es habitual, cada sábado de Carnaval.

El Entroido naronés se ha convertido en un pilar fundamental de la agenda cultural de Ferrolterra, atrayendo cada año a centenares de visitantes gracias a la alta calidad y creatividad de las asociaciones y colectivos que toman parte en el evento.

