La Casa da Mocidade de Narón renueva su imagen con un gran mural participativo en su fachada

Mural de la Casa da mocidade de Narón Jorge Meis

El exterior de la Casa da Mocidade de Narón luce este 2026 un aspecto totalmente renovado tras la finalización del último proyecto artístico impulsado por el Concello. Bajo la iniciativa “Narón a toda cor”, el inmueble alberga un mural de gran formato que busca reivindicar la creatividad juvenil como motor de expresión y participación ciudadana.

Desde el Consistorio explican que la intervención se llevó a cabo durante las fiestas navideñas, concretamente entre el 25 y el 28 de diciembre. En esas jornadas, la fachada del edificio funcionó como un lienzo abierto en el que participaron activamente unos 25 jóvenes.

“O mural propón un percorrido polas diferentes alternativas que ofrece a Casa da Mocidade á xuventude”, apuntan desde el ejectivo local, “e está artellado arredor do deporte, a saúde e o compromiso co skate, unha disciplina moi presente no municipio”, añade el Concello.

Además, esta composición se complementa con referencias a la naturaleza, la música, la lectura, la diversidad cultural y sexual, así como “a elementos vencellados á identidade de Narón”.

El Ayuntamiento remarca, asimismo, que el resultado de dicha intervención artística “non só embelece o espazo, senón que reforza o vínculo da Casa da Mocidade” con la juventud que hace uso de ella.