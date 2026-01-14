El alumnado de Narón se suma al Club de Debate, en el que tomarán parte otros 36 equipos

Escolares naroneses en Betanzos Concello

El Concello de Narón confirmó este miércoles su presencia en la nueva convocatoria del Club de Debate Alingua, un certamen que este año congrega a cerca de 400 participantes. La iniciativa, diseñada para potenciar la oratoria en lengua gallega, cuenta en esta edición con la participación de 37 grupos de estudiantes provenientes de 13 municipios de toda la Comunidad.

Antes de enfrentarse en la fase competitiva, el alumnado debe superar una etapa de instrucción. En este contexto, la representación naronesa acudió en la jornada de este miércoles a Betanzos para inaugurar su formación. En esta primera sesión de trabajo coincidieron con escolares de centros educativos de Ferrol y Pontedeume, creando un espacio de aprendizaje compartido entre los municipios de la comarca.

El objetivo de estos talleres iniciales es dotar a la juventud de herramientas de argumentación y técnicas de comunicación verbal, fundamentales para desenvolverse con soltura durante los torneos. El programa se dirige a estudiantes de 3º y 4º de ESO, así como de 1º de Bachillerato –o cursos equivalentes de ciclos formativos–. Cada equipo, compuesto por un máximo de diez oradores, está tutelado por un docente que actúa como preparador y coordinador.

Así las cosas, tras la primera toma de contacto, los equipos tendrán unas semanas para perfeccionar sus discursos antes de que comiencen las fases clasificatorias, programadas para marzo. Impulsado por la Asociación de Entidades pola Lingua Galega (Alingua), en coordinación con los departamentos locales de normalización lingüística, el proyecto persigue una doble meta: normalizar el uso del gallego en los registros orales informales y académicos, y cultivar valores como el pensamiento crítico, el respeto a la discrepancia y la capacidad de trabajo en grupo.