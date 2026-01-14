Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

Cándido Hermida recibirá el premio Liderazgo Empresarial de la patronal coruñesa

La CEC destaca el crecimiento de lo que en origen fue un taller de ebanistería a tener una plantilla de 600 trabajadores

Redacción
14/01/2026 00:07
Cándido Hermida con la exsubdelegada de Gobierno en una visita a las instalaciones de Río do Pozo
Cándido Hermida con la exsubdelegada de Gobierno en una visita a las instalaciones de Río do Pozo
Jorge Meis
El sadurniñés Cándido Hermida pasará a formar parte del palmarés del premio Liderazgo Empresarial de la Confederación de Empresarios de A Coruña –CEC–, un reconocimiento que alcanza este año la decimoquinta edición y que se entregará el próximo día 26 en la ciudad herculina, en presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

La patronal provincial quiere reconocer así la trayectoria de más de 40 años en los que, apunta, “ha liderado la transformación exitosa de la compañía desde el taller de artesanía que él mismo fundó en Narón hasta el grupo empresarial de referencia que es hoy, bajo las coordenadas de la excelencia, la innovación, la generación de empleo y el compromiso con el desarrollo y la modernización del sector de la madera en Galicia”.

El jurado que concede la distinción destaca que la experiencia de Hermida “ejemplifica los valores del emprendimiento, la visión a largo plazo, la vocación de internacionalización y el compromiso con el territorio”, todo ello, añade la patronal coruñesa, a través de “un liderazgo guiado por las coordenadas de la excelencia y la calidad, que ha sabido integrar tradición e innovación para llevar a la empresa desde sus inicios artesanales hasta la consolidación de un gran grupo empresarial internacional generador de riqueza y empleo”.

Clientela selecta

La historia de Cándido Hermida comenzó hace más de 40 años, con la fundación de un taller de ebanistería que, asegura la CEC, obtuvo un rápido reconocimiento por sus “acabados de calidad, diseños exclusivos y dedicación artesanal”. La aceptación fue creciendo de manera paralela al incremento de la plantilla. Actualmente cuenta con más de 600 empleados en sus instalaciones, que suman 60.000 metros cuadrados en los talleres de Río do Pozo, en Narón, y Loira, en Valdoviño.

La actividad de la empresa se distribuye en tres sectores: el retail, el horeca y el naval. En el primero presta servicio a empresas como Inditex, Mango, Guess, Loewe o Armani; en el segundo, a AC, Westin, Intercontinental o Silken; y en el tercero, a embarcaciones de lujo como la “Renaissance”.

En premio Liderazgo Empresarial de la CEC se suma así a otros recibidos por el empresario con anterioridad como la insignia de oro del Concello de Ferrol, en 2012; el premio Carpintero del Año, que concede el sector de la madera en España, dos años antes; o el de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal –Cofer– y de Iniciativa Empresarial del Noroeste –IEN– por Europa hace diez años.

La Confederación de Empresarios de A Coruña pone de relieve además el papel de Cándido Hermida como representante corporativo del sector desde antes incluso de abrir el taller de ebanistería, cuando, en 1979, entró a formar parte de la directiva provincial de la Asociación e Empresas de Carpintería y Ebanistería de la provincia, de la que sería presidente algunos años más tarde.

También fue el máximo responsable de la Federación Gallega de Empresas de Carpintería y Ebanistería en 2011 y vicepresidente de Confemadera, la Confederación Española de Empresarios de la Madera.

