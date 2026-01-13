Un total de 14 proyectos liderados por mujeres en la comarca reciben ayudas de la Xunta

La delegada visitó la frutería Tenreiro, en Narón Cedida

La delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, visitó ayer las instalaciones de la frutería Tenreiro, en Narón, cuya titular, Verónica Romero Villares, es una de las beneficiadas por las ayudas que la Xunta concede a proyectos liderados por mujeres en la zona.

La cuantía total que se ha otorgado a las 14 propuestas, y que reciben la subvención en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, asciende a 161.000 euros, 16.000 de los cuáles fueron a parar a la frutería naronesa.

Aneiros informó así de la resolución de esta convocatoria del programa Emega de la Consellería de Política Social e Igualdade para el fomento del emprendimiento femenino durante la visita al establecimiento de Verónica Romero. En este caso, la ayuda sirvió para la creación de un nuevo puesto de trabajo por cuenta propia y un indefinido por cuenta ajena.

La delegada territorial destacó el compromiso del ejecutivo autonómico con la promoción del empoderamiento económico y social de las mujeres, el incremento de su participación en la vida económica y social y la eliminación de la brecha de género. Para el cumplimiento de estos objetivos esta convocatoria contó con más de cinco millones de euros.

El programa Emega cuenta con cuatro líneas de ayudas: Emega Emerge, con cuantías de hasta 22.000 euros, para apoyar iniciativas empresariales y la creación de empleo femenino estable por cuenta propia y ajena; Emega Impulsa, con hasta 17.000 euros de subvención, para la reactivación y consolidación de empresas constituidas por mujeres; Emega Innova, con hasta 42.000 euros, para el desarrollo de iniciativas empresariales con contenido tecnológico.

A estas hay que añadir una ayuda complementaria, Emega Concilia, para compaginar vida laboral y familiar, con cuantías de hasta 5.000 euros.