Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

Un total de 14 proyectos liderados por mujeres en la comarca reciben ayudas de la Xunta

La delegada territorial visitó ayer la frutería Tenreiro de Narón, una de las empresas beneficiadas

Redacción
13/01/2026 22:23
fruteria tenreiro naron
La delegada visitó la frutería Tenreiro, en Narón
Cedida
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

La delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, visitó ayer las instalaciones de la frutería Tenreiro, en Narón, cuya titular, Verónica Romero Villares, es una de las beneficiadas por las ayudas que la Xunta concede a proyectos liderados por mujeres en la zona.

La cuantía total que se ha otorgado a las 14 propuestas, y que reciben la subvención en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, asciende a 161.000 euros, 16.000 de los cuáles fueron a parar a la frutería naronesa.

Aneiros informó así de la resolución de esta convocatoria del programa Emega de la Consellería de Política Social e Igualdade para el fomento del emprendimiento femenino durante la visita al establecimiento de Verónica Romero. En este caso, la ayuda sirvió para la creación de un nuevo puesto de trabajo por cuenta propia y un indefinido por cuenta ajena.

La delegada territorial destacó el compromiso del ejecutivo autonómico con la promoción del empoderamiento económico y social de las mujeres, el incremento de su participación en la vida económica y social y la eliminación de la brecha de género. Para el cumplimiento de estos objetivos esta convocatoria contó con más de cinco millones de euros.

El programa Emega cuenta con cuatro líneas de ayudas: Emega Emerge, con cuantías de hasta 22.000 euros, para apoyar iniciativas empresariales y la creación de empleo femenino estable por cuenta propia y ajena; Emega Impulsa, con hasta 17.000 euros de subvención, para la reactivación y consolidación de empresas constituidas por mujeres; Emega Innova, con hasta 42.000 euros, para el desarrollo de iniciativas empresariales con contenido tecnológico.

A estas hay que añadir una ayuda complementaria, Emega Concilia, para compaginar vida laboral y familiar, con cuantías de hasta 5.000 euros.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

La Xunta trabaja en la repotenciación de varios parques

Los ingenieros industriales instan a “acelerar” la consolidación de energías renovables
Redacción
casa en ruinas que hace esquina entre gregorio baudot atocha y sol

El gobierno local da un nuevo paso en la eliminación del tapón de Gregorio Baudot
Redacción
La Diputación hace entrega de un vehículo a Afal

La Diputación entrega a AFAL un vehículo adaptado de nueve plazas
Montse Fernández
Rueda, en una visita a Ares el pasado mes de mayo

La Xunta destina 80 millones para atraer grandes proyectos con los Fondos de Transición
Redacción