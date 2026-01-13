Narón regala paraguas para favorecer la compra en establecimientos de la localidad

La concejala y las representantes de los comerciantes Cedida

Con el lema “Merca en Narón, facemos cidade”, se pone en marcha en el concello una nueva campaña del área de Promoción Económica, destinada a potenciar las compras en el comercio de proximidad.

La iniciativa, consistente en el obsequio de paraguas con las adquisiciones en establecimientos de la localidad coincidiendo con la temporada de rebajas.

La concejala de esta área, Olga Ameneiro, entregó paraguas con el lema de la campaña “Compra en Narón. Hacemos ciudad” a la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Narón (ACN), Choly Díaz, y a la secretaria de la entidad, Laura Rodríguez, en apoyo al comercio local.

Además, la edila explicó que esta iniciativa busca reforzar las compras en el comercio de calle, poniendo en valor la cercanía y la atención personalizada que ofrecen los establecimientos locales. “Trátase dunha acción simbólica para lembrar que o comercio local está aí todos os días, tamén cando chove, ofrecendo cercanía e atención personalizada”, señaló Ameneiro.

Los paraguas serán distribuidos entre los negocios asociados a la ACN, que podrán entregarlos a su clientela como regalo promocional durante las rebajas, contribuyendo así a dinamizar las ventas y a fidelizar las personas consumidoras.

Desde el Concello hacen hincapié en que este tipo de campañas forman parte de la estrategia municipal de apoyo continuado al comercio local, un sector clave para la economía de Narón.