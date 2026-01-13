Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

La Xunta confirma la inclusión del antiguo molino de Xuvia en la red museística gallega

Facilitará el acceso a convocatorias de ayudas específicas para museos

Redacción
13/01/2026 22:57
cimix
La alcaldesa y la edila de Turismo
Cedida
El Concello de Narón recibió la confirmación oficial de aprobación de la solicitud municipal para la creación y cualificación del Centro de Interpretación de los Muíños Industriales de Xuvia –CIMIX–, que pasa así a integrarse oficialmente en el Sistema Galego de Centros Museísticos, tal y como ya se había informado, tras la aprobación en el Consello de la Xunta a finales del pasado mes de diciembre.

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, destacó la relevancia de este reconocimiento para el municipio, indicando que “o Muíño de Xuvia é unha das pezas patrimoniais máis singulares de Narón e da comarca, e a súa integración na Rede Galega de Centros Museísticos supón un paso máis na estratexia municipal de protección, recuperación e difusión do noso patrimonio histórico e etnográfico”.

Por su parte, la concejala de Turismo, Natalia Hermida, explicó que la notificación de la Xunta viene a avalar el proyecto impulsado por el Concello de Narón para convertir el molino en un centro cultural abierto a la ciudadanía y a los visitantes y permitirá “reforzar a visibilidade do Muíño de Xuvia e facilitar o acceso a convocatorias de axudas específicas para museos, ademais de garantir uns estándares de calidade nas instalacións e na programación”.

