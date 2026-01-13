El TSXG confirma el operativo antidrogas en el que se detuvo a una empresaria naronesa

El operativo fue llevado por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas de la Guardia Civil E.C.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmó esta mañana que el operativo en el que la pasada semana se detuvo a una empresaria del término municipal de Narón está relacionado con el tráfico de drogas. Según relató el organismo, la investigación, iniciada en mayo del año pasado, parte del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Betanzos.

En el marco de esta operación, relata, se aprehendieron a cinco personas, incluida la naronesa, y se realizaron registros en Oza dos Ríos, A Coruña y en el municipio vecino. De estos cinco, explica el TSXG, uno ha sido puesto en libertad –no se detalló quién–, mientras para que el resto se decretó su ingreso en prisión provisional sin posibilidad de fianza.

Así, tras alzarse el secreto en las actuaciones, desde la institución se confirmó que se acusa a los aprehendidos de un delito contra la salud pública “por tráfico de drogas de notoria importancia” y por pertenecer a una organización criminal. La investigación, relata el tribunal, fue llevada por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de la Guardia Civil en colaboración con el servicio de Vigilancia Aduanera.